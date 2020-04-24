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24 квітня • оновлено в 21:38
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Зірка "Дом 2" приголомшила безглуздою заявою про ЦРУ і коронавірус

1.8т
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Російська телеведуча і колишня учасниця шоу "Дом-2" Вікторія Боня зробила дивну заяву, в якій спробувала довести теорію змови, згідно з якою поширення коронавірусу пов'язано з впливом вишок зв'язку 5G.

В ефірі телеканалу "Дождь" Боня показала документ, який нібито розміщений на сайті ЦРУ і є доказом її слів (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Вікторія Боня

Вікторія Боня

instagram.com/victoriabonya

"Ще наші, радянські вчені вивчали вплив мікрохвильових хвиль на здоров'я людини. У людей змінюється імунна система, аж до потенції, ви знаєте? Зараз, дуже важливо розуміти на початку і може дійсно я не права. Я б хотіла, щоб мене хтось переконав", - заявила ведуча.
Зірка "Дом 2" приголомшила безглуздою заявою про ЦРУ і коронавірус

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак висміяла думку екс-учасниці шоу "Дом-2" Вікторії Боні про те, що коронавірус – це вигадка, яка з'явилася в результаті всесвітньої змови.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Вікторія Боня
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кто эту овцу вообще знает
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
І ці укушені лізуть у брати!!!
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Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

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