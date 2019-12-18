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18 грудня • оновлено в 15:52
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Сексуальна зірка "Дизель Шоу" потрапила в кліп "ТІК": як їй це вдалося

1.1т
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Відомий український гурт "ТІК" презентувала кліп на пісню "Новий рік", в якому знялася актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі групи. За сюжетом кліпу, продюсер "ТІКу" Олег Збаращук хоче змін в колективі, який існує вже понад 14 років. Він проводить кастинг, щоб замінити лідера групи, яким є Віктор Бронюк. В результаті Збаращук вибирає на його місце свою дружину Яну (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олег Збаращук і Віктор Бронюк

Олег Збаращук і Віктор Бронюк

Яна Глущенко

Яна Глущенко

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"Почекай, а при чому тут твоя дружина Яна?" — обурено запитав Бронюк. На що продюсер йому відповів: "У першу чергу вона артистка".

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Яна Глущенко

Зазначимо, що шанувальники гурту "ТІК" прийшли в захват від нового кліпу. Вони написали безліч компліментів в мережі.

Сексуальна зірка "Дизель Шоу" потрапила в кліп "ТІК": як їй це вдалося
Сексуальна зірка "Дизель Шоу" потрапила в кліп "ТІК": як їй це вдалося
Сексуальна зірка "Дизель Шоу" потрапила в кліп "ТІК": як їй це вдалося

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліп гурту "ТІК" під назвою "Циклони" підірвав соціальні мережі. Всього за три дні після прем'єри він зібрав майже 800 000 переглядів на відеохостингу YouTube.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Віктор Бронюк
Місце
Україна
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