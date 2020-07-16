Зірка Comedy Woman Федунків потерпала від насильства: чоловік-наркоман зламав їй ногу

Російська актриса й зірка Comedy Woman Марина Федунків зізналася, що пережила роки насильства, живучи з чоловіком-наркоманом у Пермі (Росія). Жінка не могла розлучитися з ним, бо дуже його любила.

Про це знаменитість відверто розповіла в ефірі YouTube-шоу "Алена, блин!" (відео дивіться нижче).

"Зі мною психологи розмовляли, мені нічого не допомагало. Я сказала, що він пропаде без мене, він здохне. Тому що ви не бачили, які бували передози в нього", – поділилася Федунків.

Марина Федунків у шоу "Алена, блин!" Скриншот відео

Актриса не звикла відступати і сподівалася його врятувати. Однак ексчоловік продовжував вживати наркотики, красти гроші й бити Марину.

"Струс мозку був, перелом ноги був... Ой, все, я не буду згадувати. Спершу мені було соромно звернутися по допомогу, бо я ставала популярною, а потім уже страшно. Він погрожував мене вбити. Я розуміла, що він може це зробити", – з болем згадувала Федунків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федунків розповіла, що довго терпіла зради чоловіка й навіть заздалегідь попереджала, коли повернеться додому.