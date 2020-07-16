Зірка Comedy Woman Федунків потерпала від насильства: чоловік-наркоман зламав їй ногу
Марина Федунків розповіла, як стала жертвою насильства. КиноРепортер
Російська актриса й зірка Comedy Woman Марина Федунків зізналася, що пережила роки насильства, живучи з чоловіком-наркоманом у Пермі (Росія). Жінка не могла розлучитися з ним, бо дуже його любила.
Про це знаменитість відверто розповіла в в ефірі YouTube-шоу "Алена, блин!" (відео дивіться нижче).
"Зі мною психологи розмовляли, мені нічого не допомагало. Я сказала, що він пропаде без мене, він здохне. Тому що ви не бачили, які бували передози у нього", – поділилася Федунків.
Марина Федунків у шоу "Алена, блин!" Скриншот відео
Актриса не звикла відступати і сподівалася його врятувати. Однак ексчоловік продовжував вживати наркотики, красти гроші і бити Марину.
"Струс мозку був, перелом ноги був... Ой, все, я не буду згадувати. Спершу мені було соромно звернутися за допомогою, бо я ставала популярною, а потім вже страшно. Він погрожував мене вбити. Я розуміла, що він може це зробити", – з важкістю згадувала Федунків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федунків розповіла, що довго терпіла зради чоловіка й навіть заздалегідь попереджала, коли повернеться додому.