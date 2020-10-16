Зірка Comedy Club Хрустальов розповів про стосунки з українською співачкою

41-річний російський актор, співведучий програми "Вечірній Ургант" і зірка Comedy Club Дмитро Хрустальов вперше розповів подробиці про свій роман з молодою українською співачкою Марією Гончарук.

В інтерв'ю для проекту журналістки Ірини Шихман "А поговорити?" він заявив, що вони з Гончарук довгий час проживають разом, однак за законами РФ не є одруженою парою. При цьому Хрустальов не став спростовувати чутки про їх таємне весілля, які поширювалися в 2019 році в ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За законами Російської Федерації – ні, ми не одружені, але ми щасливі. Це нікого не повинно цікавити більше. Я не говорив, що ми не ходили в РАЦС. Я сказав, що за законами РФ ми не чоловік і дружина. Ну і все", – сказав Хрустальов.

Актор відмовився уточнювати, чи ходив з Марією у РАЦС у іншій країні.

"Відчепіться ви від нас, ми щасливі. Це особиста справа. Щастя любить тишу. І все. Я не буду розповідати про своє особисте життя нікому. Навіщо? Я не випинаю його. Я не з тих людей, які, як тільки познайомилися – відразу на обкладинці п'ятнадцяти псевдожурналів. Мені це не цікаво", – додав Хрустальов.

Ірина Шихман звернула увагу, що телеведучий носить каблучку на безіменному пальці.

"Це мої пальці, я на них що хочу, те і вішаю. Ми ж всі живемо в світі умовностей і домовленостей. Ми в цій геолокації домовилися, що такого вигляду каблучка на такому пальці позначає ось це. Домовилися, але цього ж немає. Наприклад, в Європі це б означало зовсім інше", – вказав Хрустальов.

Відзначимо, Марія Гончарук – одна з солісток гурту "Фабрика". Дівчині 30 років, вона народилася в Харкові, а вся її сім'ї наразі проживає в Києві. Гончарук здобула популярність після участі в проекті Костянтина Меладзе "Хочу в "ВІА Гру" в 2013 році. До цього моменту за її плечима були лише конкурси краси і вокалу: вона ставала віцеміс "Блонд України". У проекті Меладзе Марія дійшла до фіналу, але переможницею так і не стала, хоча запам'яталася публіці зовнішністю і цікавим вокалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка шоу Comedy Woman Катерина Варнава зізналася, що одного разу заснула під час сексу з ексбойфрендом Дмитром Хрустальовим. Незабаром після інциденту пара розлучилася.