Зірка "Буремного перевалу" Хіларі Хіт померла через коронавірус
Британська актриса Хіларі Хіт, яка також відома як Хіларі Дуайєр, померла через коронавірус. Знаменитості було 74 роки.
Про це пише видання Daily Mail.
Трагічну новину підтвердив і хрещеник актриси Алекс Вільям, який повідомив, що Хіларі померла минулого тижня через Covid-19.
Хіларі знаменита ролями в картинах "Великий інквізитор" 1968 року та "Буремний перевал" 1970 року. Крім того, актриса грала в театрі, а також була продюсером картин "Не ковтати", "Жахливо велика пригода".
Також знаменитість отримала ступінь магістра в Оксфорді з психології та стала консультантом-наркологом.
"Вона працювала в клініках по всьому світу, часто безкоштовно, з дуже нещасними людьми. І вона вважала це своєю найважливішою роботою", – йдеться в повідомленні.
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