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11 квітня • оновлено в 17:58
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Зірка "Буремного перевалу" Хіларі Хіт померла через коронавірус

9.6т
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Британська актриса Хіларі Хіт, яка також відома як Хіларі Дуайєр, померла через коронавірус. Знаменитості було 74 роки.

Про це пише видання Daily Mail.

Хіларі Хіт з колишнім чоловіком

Хіларі Хіт з колишнім чоловіком

dailymail.co.uk

Трагічну новину підтвердив і хрещеник актриси Алекс Вільям, який повідомив, що Хіларі померла минулого тижня через Covid-19.

Хіларі Хіт

Хіларі Хіт

dailymail.co.uk

Хіларі знаменита ролями в картинах "Великий інквізитор" 1968 року та "Буремний перевал" 1970 року. Крім того, актриса грала в театрі, а також була продюсером картин "Не ковтати", "Жахливо велика пригода".

Хіларі Хіт

Хіларі Хіт

dailymail.co.uk

Також знаменитість отримала ступінь магістра в Оксфорді з психології та стала консультантом-наркологом.

"Вона працювала в клініках по всьому світу, часто безкоштовно, з дуже нещасними людьми. І вона вважала це своєю найважливішою роботою", – йдеться в повідомленні.

Хіларі Хіт

Хіларі Хіт

dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Мадонна зізналася, що через коронавірус за добу померли три її близьких людини.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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