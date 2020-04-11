Британська актриса Хіларі Хіт, яка також відома як Хіларі Дуайєр, померла через коронавірус. Знаменитості було 74 роки.

Про це пише видання Daily Mail.

Хіларі Хіт з колишнім чоловіком dailymail.co.uk

Трагічну новину підтвердив і хрещеник актриси Алекс Вільям, який повідомив, що Хіларі померла минулого тижня через Covid-19.

Хіларі Хіт dailymail.co.uk

Хіларі знаменита ролями в картинах "Великий інквізитор" 1968 року та "Буремний перевал" 1970 року. Крім того, актриса грала в театрі, а також була продюсером картин "Не ковтати", "Жахливо велика пригода".

Хіларі Хіт dailymail.co.uk

Також знаменитість отримала ступінь магістра в Оксфорді з психології та стала консультантом-наркологом.

"Вона працювала в клініках по всьому світу, часто безкоштовно, з дуже нещасними людьми. І вона вважала це своєю найважливішою роботою", – йдеться в повідомленні.

Хіларі Хіт dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Мадонна зізналася, що через коронавірус за добу померли три її близьких людини.

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