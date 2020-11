Зірка Британії Стівен Рідлі: я обов'язково приїду й "підірву" українську сцену

У жовтні 2020 року у Львові та Києві повинні були відбутися концерти молодого британського музиканта Стівена Рідлі – автора музики й текстів, віртуозного піаніста та чуттєвого вокаліста. Однак через пандемію коронавірусу артист змушений був перенести свої виступи в Україні на початок наступного року.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Рідлі розповів про майбутні концерти, вихід першого альбому й про те, з чого почалася його любов до музики. Також він поміркував на тему подорожей, улюблених країн та колаборацій із іншими артистами, серед яких зазначив й українських.

– Під час карантину ви почали записувати серію відеороликів у порожньому Лондоні та викладати їх у мережу. Як з'явилася така ідея і що вона означає для вас?

– У такі жахливі часи, як зараз, я відчув, що повинен зробити щось у привнесення краси в цей світ. Для мене порожні вулиці – сумне видовище. Кожен зачинений магазин являє собою безліч голодних сімей, які не можуть працювати, а також зробити свій внесок у розвиток світу. Це жорстоко.

– Чи не дивно було виступати самому, без глядачів? Адже, як відомо, для кожного артиста важлива жива реакція слухача.

– Чесно кажучи, це було дивно. Це все ще так. Я відчував себе абсолютно втраченим за ці місяці. Я поцілую сцену, коли все закінчиться.

– З чого взагалі почалася ваша любов до музики?

– Я був маленьким хлопчиком, який шукав пригод, і жив у невеликому селі. Я був ковбоєм без коня. Робити було нічого і йти було нікуди. Я був таким неспокійним. Єдиним моїм порятунком став "творчий світ". Тому що музика мене переносила в іншу реальність, я повністю занурювався в неї. Спочатку я був лише слухачем, а потім, коли "стрибнув на водійське сидіння" й почав грати сам, я буквально на кілька днів губився у своїх музичних мантрах.

– Наскільки нам відомо, ви в минулому успішний банкір, що вас наштовхнуло на рішення кинути стабільну роботу і зайнятися кар'єрою музиканта?

– Коли я опинився в "успішному житті", як і хотів мій батько, – я почав задихатися. Можливо, для інших це успіх, але для мене це було схоже на повільне самогубство. Я просто не збирався йти стопами батька і бути банкіром. Я хотів жити так, як чоловіки з книг, які я читав у дитинстві. Як чоловіки у фільмах, які я дивився. Як чоловіки з розповідей, які я чув у дитинстві. Мандрівники, першовідкривачі, художники... А тим життям, яке в мене було, я не хотів жити.

– Як поставилися ваші друзі та родичі до такого рішення?

– Можливо, найскладнішим у цьому переході (від кар'єри банкіра до кар'єри музиканта. – Ред.) було те, що кожна людина в моєму житті говорила мені, що я роблю неправильно. У мене ніхто не вірив. Усі думали, що я збожеволів. Можливо, це правда. Я просто втратив усяке прагнення бути "нормальним".

– Як змінилося ваше життя після того, як ви пішли з інвестиційного банку?

– Чесно кажучи, я відчуваю себе найщасливішим хлопцем у світі. Тепер я живу життям, повністю розробленим мною. Я пишу свій графік, свої цілі, правила і маршрут. Я роблю роботу, яку люблю, і у якій, як мені здається, є мета.

Я подорожую світом, у мене є друзі по всьому світу. Я роблю те, що люблю, і цим змушую багатьох людей відчувати себе добре. Це непросто, але, я вважаю, єдине, що важче, ніж дбати лише про свої мрії, – це не дбати лише про свої мрії.

– Ваш перший концерт як початківця артиста і вже в ролі зірки – як це було?

– Мій перший виступ був на похоронах батька. Я написав пісню за тиждень до того, як він помер. Мій тато тоді підслухав її та заплакав. Це був другий раз, коли я бачив, як він плаче. Він сказав, що це нагадало йому його діда... Він попросив мене зіграти цю пісню на його похоронах. Це було так дивно, тому що він був абсолютно здоровий. Я відповів, що можу цього не згадати... Через кілька днів його несподівано не стало, а через тиждень після цього я сидів у залі й грав для 400 осіб. Відтоді я ніколи не грав цю пісню.

Виступи як зірки? Я не вважаю себе зіркою. Я просто намагаюся добре робити свою роботу й дарувати людям досвід, який вони не забудуть.

– Ви вперше будете виступати з концертами в Україні? Які ваші очікування від країни та від самих виступів?

– У мене повинно було бути два шоу в Україні: в Києві та у Львові. Але нещодавно я дізнався, що закони про соціальне дистанціювання навколо концертів змусили нас перенести їх на початок 2021 року. Це відстій! Але я обов'язково приїду та "підірву" українську сцену!

Я буду щасливий приїхати в Україну. У мене в Instagram з'явилося кілька підписників із вашої країни, і всі вони такі добрі! Я знаю, що у вас неймовірна їжа, і з того, що я бачу, у вас теплі, відкриті серця. Думаю, мені це сподобається!

– Ви багато подорожуєте. Яка ваша улюблена країна, місто?

– Кожна країна по-своєму чарівна. Мені пощастило побувати приблизно в 70 країнах, і я не можу сказати, що є країна, яку я не любив. Зрештою, країна складається з людей і створюється ними, і з огляду на мій великий досвід, я можу з упевненістю сказати, що загалом люди – в переважній більшості своїй – надзвичайно чудові.

Я знаходжу різні частини себе в різних країнах, і я знаходжу раніше приховану частину мого власного зображення в більшості людей, яких зустрічаю. Зазвичай моє улюблене місце – останнє, що я відвідав.

– Чи плануєте, можливо, після концертів в Україні мініподорож країною?

– Я б дуже хотів дослідити Україну! Я нічого не знаю про вашу країну й дуже радий цьому. Тому що зможу оцінити все свіжим поглядом!

– Ви знайомі з кимось з українських артистів, з їхньою творчістю? Якщо так, то з ким би хотіли зробити колаборації?

– Я б із задоволенням попрацював з Іваном Марчуком. Його пісні мене дуже надихають, вони дуже музичні, ритмічні.

– Кого з сучасних британських музикантів ви слухаєте? З чиєю творчістю могли б порадити ознайомитися?

– Чесно кажучи, британська музика для мене не схожа ні на що інше на цій землі. Sting, Rolling Stones, Queen, Роббі Вільямс, U2, Coldplay, Адель, The Beatles, The Kooks, Паоло Нутіні, Ерік Клептон, Емі Вайнгаус, Філ Коллінз, Елвіс Костелло, Девід Бові, The Artic Monkeys, Oasis, Stereophonics, Blur. Список просто нескінченний.

– Які книги ви читаєте?

– Я читаю багато автобіографій/ біографій, тому що мені подобається розуміти й вивчати успішні дії та звички людей, якими я захоплююся. Мені також дуже подобається читати якісну драматичну фантастику і книги цього унікального жанру, які я називаю "мудрою простотою". Найкращий тому приклад і моя улюблена книга всіх часів – "Маленький принц".

Я теж люблю писати. У мене в розробці кілька книг. Я працюю над ними в літаках. Це дуже терапевтичний засіб.

– Які фільми дивитеся?

– Мені подобаються потужні драми й концептуальні фільми. Серед улюблених: "Останній самурай", "Знайомство з Джо Блеком", "Кухар", "Недоторканні", "Тренувальний день", "Красуня", "Звичайні підозрювані", "Далласький клуб покупців", "Чудо", "Сім фунтів".

– Ви зараз працюєте над дебютним альбомом. Коли слухачі зможуть його почути? Скільки там буде пісень, де записуєте і хто ваш саундпродюсер?

Так, це буде мій перший альбом. Я готувався до його створення все своє життя. І для мене це дійсно дуже важливо. Я знаю, що для когось – це всього лише якихось кілька пісень. Але для мене це кульмінація 25 років практики, праці, навчання й життя. Усе своє життя я хотів зробити один із найкращих альбомів усіх часів. Такий, який можна було б розмістити на одній полиці з альбомами тих артистів, ким я захоплююся. Тож це був довгий процес.

Я написав так багато пісень. Більшість із них ви ніколи не почуєте. Адже для мене недостатньо, щоб пісня була просто хороша – мене цікавить тільки справді велика робота. Я записую свої композиції в студіях, де справжні музиканти вкладають свої серця в кожну з них... Я вибрав для себе довший і дорожчий маршрут і з радістю фінансую його повністю самостійно. Немає ні лейбла, ні менеджменту, ні спонсора. Я не хочу, щоб хтось прийшов, щоб спробувати принизити це за невеликі гроші. Для мене це дуже важливо.

Ба більше, я не збираюся випускати свої композиції альбомом. Адже кожна пісня – це історія. Це особисте. Тому я хотів би, щоб кожна пісня мала свій власний музичний кліп і випускалася в певний момент, щоб у всіх був час і місце, щоб по-справжньому насолодитися нею як самостійною річчю. Я почну випускати пісні по одній із 2021 року.

