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Зірка Боллівуду Айшварія Рай перемогла коронавірус

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Зірка Боллівуду Айшварія Рай перемогла коронавірус

Зірка Боллівуду Айшварія Рай перемогла коронавірус. КиноТека

Відому індійську актрису Айшварію Рай та її дочку Аарадхію, у яких діагностували коронавірус 12 липня, виписали з лікарні.

Про це повідомив у Twitter чоловік зірки Боллівуду, індійський актор Абхішек Баччан, який раніше разом з батьком Амитабхом теж захворів на COVID-19. Хвороба проходить у них в легкій формі.

"Дякую вам всім за ваші постійні молитви і добрі побажання... Айшварія і Аарадхія, на щастя, виписані з лікарні. Тепер вони будуть вдома. Ми з батьком залишаємося в лікарні під наглядом медичного персоналу", – написав Баччан.

Абхішек Баччан з батьком досі хворіють на коронавірус

Абхішек Баччан з батьком досі хворіють на коронавірус Скриншот

Відзначимо, Айшварія Рай – переможниця конкурсу "Міс Світу" 1994 року. Вона зіграла у фільмах "Принцеса спецій", "Рожева пантера 2", "Робот" та інших.

Амитабх Баччан – один з найпопулярніших і відомих акторів Індії, що знявся в багатьох індійських фільмах. Нагороджений вищими цивільними нагородами Індії. У 2013 році Баччан дебютував на міжнародному екрані у фільмі "Великий Гетсбі", де зіграв персонажа Мейєра Вольфшейма.

Його син Абхішек – відомий в Індії актор і продюсер. Актор дебютував в ролі біженця у фільмі "Знедолені" (2000), але успіху домігся, коли знявся в блокбастері "Байкери".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

ІндіяКоронавірусАйшварія Рай
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