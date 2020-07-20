Зірка "Атаки титанів" помер у 30 років: що трапилося

Японський актор, зірка фільму "Атака титанів" Харумі Міура помер у віці 30 років. Артиста знайшли без свідомості в його будинку в Токіо. Його доставили в лікарню, де він помер.

Причина смерті поки не відома, проте поліція припускає, що Міура помер в результаті самогубства, повідомляє The Japan Times.

Харума Міура у фільмі "Атака титанів" Kino-teatr.ua

За інформацією джерела видання, у будинку актора була знайдена передсмертна записка. Тіло актора виявив його менеджер 18-го липня. Він прийшов перевірити, чому Міура не виходив на роботу.

Відзначимо, актор виконав головну роль в стрічці "Атака титанів. Фільм перший: Жорстокий світ", зіграв у картинах "Небо любові", "Від мене до тебе", "Ворони: Продовження" і серіалах "Кривавий понеділок", "Остання Попелюшка" і "Гокусен".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер в лікарні Сан-Анхель в Мехіко (Мексика) від ускладнень, викликаних коронавірусом.