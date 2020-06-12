Зірка "Квартал 95" похвалився величезною полуницею на березі моря

Український комік і учасник "Квартал 95" Юрій Великий похвалився величезною домашньою полуницею.

Знімок, на якому актор посміхається і тримає велику миску з ягодами, він опублікував в Instagram. На задньому фоні видно море.

"Шлях Одеса – Київ не близький... Треба б підкріпитися", – написав Великий.

Юрій Великий на дачі Instagram Юрія Великого

Зазначимо, що цього року ціни на полуницю в Україні – космічні. У столиці вартість ягід за кілограм коливається в межах 60-100 гривень. Користувачі Instagram були здивовані розмірами полуниці Великого, деякі навіть спочатку подумали, що це помідори.

"А вид за парканом – офігіти!", "Смакота", "Нічого собі розмір", "Я думав, що це помідори", – написали користувачі.

Скріншот з Instagram Юрія Великого

Скріншот з Instagram Юрія Великого

Як відомо, після того, як Володимир Зеленський пішов зі сцени "Квартал 95" в політику, Великий найчастіше пародіює саме його.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Юрій Великий пародіював Зеленського.

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