Головна Новини
12 червня • оновлено в 16:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зірка "Квартал 95" похвалився величезною полуницею на березі моря. Фото

1.5т
Читати матеріал російською

Український комік і учасник "Квартал 95" Юрій Великий похвалився величезною домашньою полуницею.

Знімок, на якому актор посміхається і тримає велику миску з ягодами, він опублікував в Instagram. На задньому фоні видно море.

"Шлях Одеса – Київ не близький... Треба б підкріпитися", – написав Великий.

Юрій Великий на дачі

Юрій Великий на дачі

Instagram Юрія Великого

Зазначимо, що цього року ціни на полуницю в Україні – космічні. У столиці вартість ягід за кілограм коливається в межах 60-100 гривень. Користувачі Instagram були здивовані розмірами полуниці Великого, деякі навіть спочатку подумали, що це помідори.

"А вид за парканом – офігіти!", "Смакота", "Нічого собі розмір", "Я думав, що це помідори", – написали користувачі.

Зірка "Квартал 95" похвалився величезною полуницею на березі моря

Скріншот з Instagram Юрія Великого

Зірка "Квартал 95" похвалився величезною полуницею на березі моря

Скріншот з Instagram Юрія Великого

Як відомо, після того, як Володимир Зеленський пішов зі сцени "Квартал 95" в політику, Великий найчастіше пародіює саме його.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Юрій Великий пародіював Зеленського.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,5 млн осіб, загинули – більше 421 тисяч.

  • Мати з Каліфорнії закликала не надягати маски на маленьких дітей. Вона озвучила смертельні ризики.

  • Ляшко назвав причину нового антирекорду України по COVID-19.

  • У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися коронавірусом.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги