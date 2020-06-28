Зірка 90-х з РФ народила четверту дитину вдома і показала відео процесу

Колишня солістка популярного в кінці 90-х гурту "Демо" Саша Звєрєва стала мамою вчетверте. Пологи знаменитості пройшли у неї вдома в США.

За процесом народження дитини також спостерігали фотограф і оператор, які записали емоційні і хвилюючі моменти на камеру. Знімками і роликами Звєрєва поділилася з фоловерами в Instagram (відео дивіться в кінці новини).

Разом з чоловіком, американцем Деном Уолбраном вона викликала акушерку, яка контролювала появу дитини на світ.

Співачка показала, як народжувала дитину Instagram Саші Звєрєвої

"Політ в космос... Це незабутній, святий біль, ціною в нове життя. Не можу дивитися на фото без сліз – в них вся материнська плата за щастя, біль і смиренність", – поділилася артистка.

Співачка показала, як народжувала дитину Instagram Саші Звєрєвої

Фотограф Тетяна, яка займалася такою незвичайної зйомкою, також звернулася до мами і дитини. Незважаючи на те, що Звєрєва не називала стать новонародженого малюка, фотограф "проговорилася" – у артистки народилася дівчинка:

"Я до сих пір під враженням. Це було неймовірно, інтенсивно, емоційно. Мені хочеться сказати кожній жінці, що ми всі прекрасні, і як я для себе з'ясувала – під час пологів особливо! Сподіваюся, ти і зірочка відчуваєте себе добре і швидко відновлюєтеся!".

Співачка показала, як народжувала дитину Instagram Саші Звєрєвої

Відзначимо, Саша Звєрєва зараз живе в Каліфорнії з чоловіком Деном Уолбраном і виховує дочку Василісу та синів Макара і Лева. Новонароджена дитина стала четвертою в сім'ї артистки.

Співачка показала, як народжувала дитину Instagram Саші Звєрєвої

Співачка показала, як народжувала дитину Instagram Саші Звєрєвої

Співачка показала, як народжувала дитину Instagram Саші Звєрєвої

Дивіться відео про народження дитини Саші Звєрєвої

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