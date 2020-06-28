Зірка 90-х з РФ народила четверту дитину вдома і показала відео процесу
Колишня солістка популярного в кінці 90-х гурту "Демо" Саша Звєрєва стала мамою вчетверте. Пологи знаменитості пройшли у неї вдома в США.
За процесом народження дитини також спостерігали фотограф і оператор, які записали емоційні і хвилюючі моменти на камеру. Знімками і роликами Звєрєва поділилася з фоловерами в Instagram (відео дивіться в кінці новини).
Разом з чоловіком, американцем Деном Уолбраном вона викликала акушерку, яка контролювала появу дитини на світ.
"Політ в космос... Це незабутній, святий біль, ціною в нове життя. Не можу дивитися на фото без сліз – в них вся материнська плата за щастя, біль і смиренність", – поділилася артистка.
Фотограф Тетяна, яка займалася такою незвичайної зйомкою, також звернулася до мами і дитини. Незважаючи на те, що Звєрєва не називала стать новонародженого малюка, фотограф "проговорилася" – у артистки народилася дівчинка:
"Я до сих пір під враженням. Це було неймовірно, інтенсивно, емоційно. Мені хочеться сказати кожній жінці, що ми всі прекрасні, і як я для себе з'ясувала – під час пологів особливо! Сподіваюся, ти і зірочка відчуваєте себе добре і швидко відновлюєтеся!".
Відзначимо, Саша Звєрєва зараз живе в Каліфорнії з чоловіком Деном Уолбраном і виховує дочку Василісу та синів Макара і Лева. Новонароджена дитина стала четвертою в сім'ї артистки.
Дивіться відео про народження дитини Саші Звєрєвої
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно популярний російський музикант і продюсер Андрій Ширман, більш відомий як DJ Smash, вперше став батьком.