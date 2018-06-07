Зірка 90-х Роман Жуков кинув дружину з шістьма дітьми

Роман Жуков, який прославився завдяки участі в групах "Міраж" і "Маршал", залишив дружину з шістьма дітьми.

Останні кілька років артист займався сольною кар'єрою і продюсував співачку Paola. В особистому житті зірки 1990-х теж довгий час не було проблем. У 2005 році Роман одружився на дівчині на ім'я Олена. У подружжя народилося семеро дітей: Поліна, Єлизавета-Вікторія, Микита, Анжеліка, Софія-Вікторія і Стівен Ентоні.

Шість років тому в родині Жукова сталася трагедія - дочка Ліза потрапила під гойдалки і, отримавши серйозну черепно-мозкову травму, померла. Роман зізнавався, що втрата дитини згуртувала їх з Оленою. Однак, як виявилося, рік тому Жуков пішов від дружини.

Про це артист розповів в шоу "На самом деле". На участь у програмі наполягла Олена, вона підозрювала, що Роман їй зраджував, повідомляє woman.ru .

З'ясувалося, що Жуков був невірний дружині, втім, як і вона йому. Артист також зізнався, що ніколи не любив дружину, а жив з нею через дітей, і звинуватив колишню кохану в зневажливому ставленні до спадкоємців. Жінка була шокована такою заявою колишнього чоловіка.

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