Зірка 90-х Легкоступова в комі: співачку знайшли з пробитою головою

Російську зірку 90-х Валентину Легкоступову, виконавицю знаменитого хіта "Ягода-малина", знайшли в Москві із серйозною травмою. Вона лежить у комі.

Співачку виявили в її квартирі з пробитою головою. Лікарі діагностували набряк мозку. Її стан оцінюється як украй важкий, повідомив Telegram-канал Mash.

Валентину Легкоступову ще при тямі в квартирі знайшла дочка. На тілі жінки були синці, поруч був чоловік, Юрій Фірсов.

Валентина Легкоступова і Юрій Фірсов 24СМІ

Подружжя кілька днів разом випивало і не виходило на зв'язок. Дочка викликала швидку, обох відвезли в наркологічну клініку. Однак Фірсов утік, а стан артистки різко погіршився.

Легкоступову перевели в іншу лікарню і терміново прооперували. Її чоловіка наразі розшукують правоохоронні органи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російського актора Михайла Єфремова, який раніше влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, лікарі діагностували інсульт. Артистові стало погано в понеділок, 10 серпня. Його виявив син на підлозі в квартирі, де проживає Єфремов.