Зірка '50 відтінків сірого' оголосила про запуск власного бренду секс-іграшок

Популярна актриса і зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон заявила, що запускає особистий бренд секс-іграшок.

За її словами, незалежно від статі, сексуальної орієнтації і віку – у кожного має бути доступ до якісних сексуальних товарів. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Vogue".

"Сексуальне благополуччя – одне з основних прав людини. Секс за обопільною згодою і інтимне задоволення – турбота про себе", – зазначила актриса.

Так, тепер Джонсон є інвестором і креативним директором марки секс-іграшок. Зірка вважає, що вібратор повинен стати предметом особистої гігієни, адже на сьогоднішній день сексуальна насолода – одна з невід'ємних складових життя людини.

Крім того, актриса також збирається випускати органічні презервативи і лубриканти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка популярного фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон і її бойфренд Кріс Мартін мало не вбили пішохода в Нью-Йорку.