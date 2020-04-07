35-річна популярна в 2000-х співачка Даффі, що отримала в 2009 році премію "Греммі" за кращий поп-альбом, розкрила деталі свого таємничого зникнення зі сцени.

Британська поп-зірка заявила про те, що насильник викрав її та тримав в полоні в іншій країні. Про це артистка розповіла на своєму офіційному сайті.

Жахлива історія почалася в день народження артистки.

"Мене накачали наркотиками в ресторані. І потім продовжували накачувати ними протягом чотирьох тижнів за кордоном. Я не пам'ятаю, як летіла на літаку і як мене везли в багажнику машини. Але пам'ятаю, як мене замкнули в готелі, куди прийшов зловмисник і згвалтував мене . Пам'ятаю біль і спроби усвідомити те, що трапилося в цій кімнаті", - зізналася Даффі.

Через деякий час чоловік, який знущався над Даффі, залишив її одну.

"Я хотіла бігти в іншу країну і змінити ім'я... Ті, хто хотів допомогти мені насправді, були просто занадто далеко від мене. Я так довго ховалася від усіх після того, що сталося, що сама від усіх віддалилася. Згвалтування схоже на вбивство: ти ніби б жива зовні, але мертва всередині", - зазначила артистка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, солістка українського гурту YUKO Юлія Юріна, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2019, дала відверте інтерв'ю, в якому вперше розповіла про домашнє насильство, пережите в дитинстві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся