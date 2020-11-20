Зірка "1+1" Вітвіцька осоромилася із взуттям у прямому ефірі. Відео

Українська телезірка, ведуча ТСН на каналі "1+1" Соломія Вітвіцька потрапила в курйозну ситуацію в прямому ефірі. Жінка зняла взуття під столом і коли почалася зйомка – забула його надіти.

Коли змінився ракурс, глядачі побачили, що Вітвіцька веде випуск новин з босими ногами. Сама ж зірка з гумором прокоментувала конфуз на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися курйозне відео, доскрольте новину до кінця).

"Забула і не взула. Нова студія, нові туфлі, високі підбори. Жінки часто під столом знімають туфлі з каблуками. Казуси в прямому ефірі бувають часто, але не завжди помітні глядачам", – поділилася ведуча.

Соломія Вітвіцька потрапила в курйозну ситуацію в прямому ефірі. Скриншот відео

Вона також зазначила, що на інцидент їй вказали сотні глядачів, які написали повідомлення в соціальних мережах. При цьому ніхто з них не висловився в негативному ключі – все добродушно посміялися над тим, що трапилося.

"Отримала шквал ваших повідомлень в директ від уважних фоловерів! Дякую за підтримку і розуміння! Ніякого хейту! Ви – мої крила!", – додала Вітвіцька і пообіцяла глядачам надалі бути уважнішою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у популярної української провідної Марічки Падалко під час прямого ефіру випуску ТСН на каналі "1+1" випав передній зуб. Її реакція на інцидент викликала захоплення в українців.