Зіпсувала свято? Лобода відзначилася дивною поведінкою на дні народження Крапивіної

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, відзначилася дивною поведінкою на Дні народження свого директора Нателли Крапивіної.

Так, вона закрилася в окремій кімнаті і почала дивитися власний концерт. Про це Крапівіна повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Сама Лобода заявила, що дивиться концерт для того, щоб відзначити всі нюанси і важливі моменти виступу.

Продюсер також показала картину, яку Світлана подарувала їй на минулий день народження. Співачка купила художній твір в Мілані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода викликала суперечки фотосесією в купальнику зі шкіряним верхом. Деякі порадили їй худнути в області стегон, адже співачку знімали з невдалого ракурсу.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.