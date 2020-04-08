Головна Новини
8 квітня • оновлено в 22:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Зіпсувала свято? Лобода відзначилася дивною поведінкою на дні народження Крапивіної

6.4т
Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, відзначилася дивною поведінкою на Дні народження свого директора Нателли Крапивіної.

Так, вона закрилася в окремій кімнаті і почала дивитися власний концерт. Про це Крапівіна повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зіпсувала свято? Лобода відзначилася дивною поведінкою на дні народження Крапивіної

Сама Лобода заявила, що дивиться концерт для того, щоб відзначити всі нюанси і важливі моменти виступу.

Продюсер також показала картину, яку Світлана подарувала їй на минулий день народження. Співачка купила художній твір в Мілані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода викликала суперечки фотосесією в купальнику зі шкіряним верхом. Деякі порадили їй худнути в області стегон, адже співачку знімали з невдалого ракурсу.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особи
Нателла Крапівіна Світлана Лобода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
6
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги