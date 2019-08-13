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"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику

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Епатажну українську співачку, екс-солістку гурту "ВІА Гра" Анну Сєдокову розкритикували в мережі за новий образ.

Відповідне фото з'явилося на сторінці артистки в Instagram. Вона постала перед шанувальниками з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.

Крім того, Сєдокова приміряла на себе роль брюнетки і супроводила фото віршем про жіночу натуру.

Новини
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

utro.ru

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram Анни Сєдокової

Користувачі не оцінили старань співачки. "Аню, що ви зробили зі своїм обличчям", "Така красива дівчинка була, а зараз Лобода відпочиває. Навіщо себе так спотворила?", "Щось Анечка з кожної фоткою все гірша і гірша", "Жах, страховисько", "Анечко, навіщо? Навіщо ти себе спотворюєш? Це ж просто вафля тепер", "Губи стали жахливими, скоро лопнуть", – написали в коментарях.

"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику
"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокову рознесли в мережі за вульгарне фото з відпочинку.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анна Сєдокова
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