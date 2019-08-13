"Зіпсувала себе, дурепа": Сєдокова раптово змінила зовнішність і нарвалася на критику

Епатажну українську співачку, екс-солістку гурту "ВІА Гра" Анну Сєдокову розкритикували в мережі за новий образ.
Відповідне фото з'явилося на сторінці артистки в Instagram. Вона постала перед шанувальниками з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.
Крім того, Сєдокова приміряла на себе роль брюнетки і супроводила фото віршем про жіночу натуру.
Анна Сєдокова
utro.ru
Анна Сєдокова
Instagram Анни Сєдокової
Користувачі не оцінили старань співачки. "Аню, що ви зробили зі своїм обличчям", "Така красива дівчинка була, а зараз Лобода відпочиває. Навіщо себе так спотворила?", "Щось Анечка з кожної фоткою все гірша і гірша", "Жах, страховисько", "Анечко, навіщо? Навіщо ти себе спотворюєш? Це ж просто вафля тепер", "Губи стали жахливими, скоро лопнуть", – написали в коментарях.
Так, жінка схожа на вино, А де вино, Там важливо для чоловіка Знати почуття міри. Не шукай причини У вині, коли п'яний - винні не воно. Так, в жінці, як в книзі, мудрість є. Зрозуміти здатний сенс її великий Лише грамотний. І не сердься на книгу, Коль, неук, не зміг її прочитати. Омар Хайям🖤
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокову рознесли в мережі за вульгарне фото з відпочинку.
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