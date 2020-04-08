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8 квітня • оновлено в 22:02
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Зіграв понад 100 ролей: зірка Голлівуду Гарфілд помер від коронавірусу

7.4т
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Американський актор Аллен Гарфілд помер від коронавірусу. Чоловікові було 80 років.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Аллен Гарфілд помер від коронавірусу

Аллен Гарфілд помер від коронавірусу

hollywoodreporter.com

Смерть актора підтвердила його сестра Лоїс Гурців. Вона повідомила, що Аллен помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Відомо, що Гарфілд почав зніматися в кіно в 30 років. За його плечима понад 100 ролей у кіно і серіалах, серед яких фільми "Банани" Вуді Аллена, "Розмова", "Клуб Коттон" Френсіса Копполи, "Дев'ята брама" Романа Поланскі, "Стан речей", "Коли настане кінець світу" Віма Вендерса.

Аллен Гарфілд

Аллен Гарфілд

showbiz411.com

Аллен Гарфілд

Аллен Гарфілд

nj.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський актор, зірка фільму "Ті, що вижили" Джей Бенедикт помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Він помер у віці 68 років.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Коронавірус
Місце
США
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