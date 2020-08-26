Зібров розповів, на яких умовах погодився співати в попурі на День Незалежності

Український естрадний співак Павло Зібров розповів, що погодився виступити в зірковому попурі на День Незалежності у центрі Києва з урахуванням єдиної умови – виконувати дійсно популярні пісні.

Так, за словами артиста, який заспівав приспіви з треку Олега Винника "Ніно" і композиції Вєрки Сердючки "Хорошо" – це дійсно знамениті українські пісні. Також він зазначив, що його не збентежив спів російською мовою. Про це пише KP.UA (щоб подивитися відео, доскроллте новину до кінця).

"Прекрасна організація, все було сучасно і креативно. Багато мені писали: чому співали мовою агресора? Але мова ж тут ні до чого, це дурниці. Тоді і німецькою не можна співати, адже німці ж на нас нападали. Коли мені запропонували взяти участь в проекті, єдиною моєю умовою було те, щоб пісні, які я виконаю, були відомими в Україні. Сердючка – це ж народна улюблениця, а Винник – зірка номер один", – виявив Зібров.

Зібров під час попурі на Софійській площі YouTube (скріншот відео)

Також він додав, що в попурі були включені пісні з репертуару українських артистів, і жодної пісні російського виконавця. Артисти, народжені в Україні – співали і українською, і російською, і татарською мовами.

"Можливо, багато хто хотів, щоб звучали патріотичні пісні, але мені, здається, оспівувати любов, красу – це теж патріотизм. Були знакові пісні, такі як "Червона рута", "Там, де ми є", – підсумував артист.

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