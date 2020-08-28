Зібров про скандал навколо попурі на День Незалежності: не треба бити себе в груди

Український естрадний співак Павло Зібров виправдав наявність російськомовних пісень у зірковому попурі на День Незалежності, 24 серпня, навколо якого виник гучний скандал у мережі.

Артист зазначив, що російськомовні хіти, зокрема "Шлепки" Олі Полякової та "Нино" Олега Винника, "правлять балом і формують музичний смак в українців". Про це йшлося в ефірі каналу "Апостроф TV" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зібров також підкреслив, що не бачить нічого поганого в такому підборі хітів для попурі, оскільки саме ці пісні мають найбільший попит серед українських слухачів.

Українські зірки виконали топові хіти на День Незалежності YouTube (скриншот відео)

"Я не займався ні вибором пісень, ні вибором артистів. Але мені він подобається. Гідний перелік тих, хто зараз на слуху. Це виконавці, які в ціні, яких знає народ, вони розкручені. Мені багато хто говорить, чому я співав російською? Мені запропонували вже готові фонограми. Єдиною умова було, щоб були пісні українських авторів і щоб це були суперпопулярні пісні, які на слуху", – висловився співак.

Водночас він додав, що саме такі треки формують музичний смак в українців. Також він уточнив, що музика не впливає на патріотизм людей.

"Безумовно, багато хто закидав, чому не було патріотичних пісень. А співати про любов, про рідну землю – це ж теж патріотизм. Не треба бити себе в груди, щоб бути патріотом. Хотілося дати людям світла і радості. Але пісні, які виконали, зараз правлять балом. І MONATIK, і Потап, і Могилевська. Вони формують зараз смаки України", – підсумував артист.

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