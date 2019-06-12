Зібралися у політику? Дві українські зірки заінтригували мережу натяком

Українська співачка Ірина Білик і танцюрист Дмитро Коляденко, які схвилювали шанувальників випадком із пропозицією руки і серця, заінтригували постом про політику.
Артистка написала на своїй сторінці в Instagram повідомлення про партію, отримавши у відповідь багато жартівливих пропозицій від фоловерів.
"Ми ось із Дімою вирішили пофантазувати, а як би могла називатися наша політична партія? Хочемо почути ваші версії! Автора найоригінальнішої назви чекає приз", — написала вона.
Фоловери не розгубилися через повідомлення Білик, адже у політику зібралися піти багато відомих зірок українського шоу-бізнесу. А назву сформували за принципом поєднання їхніх імен і навіть пожартували щодо стосунків.
Ми ось з Дімою вирішили пофантазувати, а як б могла називатися наша політична партія? Хочемо почути ваші версії! Автора найоригінальнішого назви чекає від нас приз! ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #irinabilyk #irynabilyk # ірінабілик # дімаколяденко # політіческаяпартія # нетіпічнаяполітіка # політікадня # політіческійюмор # політікасегодня # актуальнаяполітіка
"КОЛІР (КОЛяденкоІРа)", "ДіБілик", "Граблі", "Партія розлучних", "ІрКо — Ірина, Коляденко", "Біла Коляда", "Партія "Не така, як усі і Людина-валіза", "Партія "Друге дихання", — розійшлися шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в політику зібралося багато українських зірок. Секс-символ, поп-співак Олег Винник зібрався балотуватися до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.
Також інформацію про початок політичної діяльності підтвердив народний артист України Віктор Павлік. А лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос" та її членів, з якими планує іти на парламентські вибори.
До них приєдналася Оля Полякова, заявивши, що створює свою політичну партію. Вона зазначила, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність у парламенті.
Пізніше вона опублікувала гнівне повідомлення у відповідь на жарти щодо висунення у політику.
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