Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Зі спадкоємців Жанни Фріске стягнули круглу суму: що трапилося

3.5т Читати матеріал російською

Спадкоємці покійної співачки Жанни Фріске виплатили "Русфонду" 21,6 млн рублів (близько 8,5 млн гривень) боргу.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на представника благодійного фонду, з родичів також стягнули компенсацію.

Йдеться про позов "Русфонду" до Володимира й Ольги Фріске, а також чотирирічного сина покійної Платона в особі його представника Дмитра Шепелєва з вимогою відзвітувати про витрачання 21,6 млн рублів, зібраних глядачами "Першого каналу" на лікування співачки.

Жанна Фріске

Жанна Фріске

instagram / friskefan

За даними компанії, родичі артистки активно брали участь у зборі коштів, але після її смерті відмовилися надати документи, що підтверджують напрям пожертвувань на оплату медичних послуг.

Новини
Чоловік Фріске розповів про неприємні проблеми з сином: у мережі засипали зірку порадами

"2 серпня на рахунок "Русфонду" надійшло 13 653 214 рублів – залишок боргу спадкоємців Жанни Фріске. Ці гроші були стягнуті приставами за судовим рішенням 2017 року: спадкоємці співачки зобов'язані були повернути до фонду залишок грошей, зібраних на її лікування і не витрачених за призначенням. Крім того, зі спадкоємців стягнуто і повернуто Русфонду 60 тисяч рублів у вигляді компенсації сплаченого фондом держмита", – йдеться в повідомленні.

За словами представника фонду, отримані кошти будуть спрямовані на лікування дітей, які страждають на онкологічні захворювання.

Жанна Фріске

Жанна Фріске

instagram / friskefan

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році була четверта річниця смерті Жанни Фріске, два роки вона боролася з пухлиною головного мозку, але дива не сталося. Як це було, читайте за посиланням.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Жанна Фріске
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel