Зі спадкоємців Жанни Фріске стягнули круглу суму: що трапилося

Спадкоємці покійної співачки Жанни Фріске виплатили "Русфонду" 21,6 млн рублів (близько 8,5 млн гривень) боргу.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на представника благодійного фонду, з родичів також стягнули компенсацію.

Йдеться про позов "Русфонду" до Володимира й Ольги Фріске, а також чотирирічного сина покійної Платона в особі його представника Дмитра Шепелєва з вимогою відзвітувати про витрачання 21,6 млн рублів, зібраних глядачами "Першого каналу" на лікування співачки.

Жанна Фріске instagram / friskefan

За даними компанії, родичі артистки активно брали участь у зборі коштів, але після її смерті відмовилися надати документи, що підтверджують напрям пожертвувань на оплату медичних послуг.

"2 серпня на рахунок "Русфонду" надійшло 13 653 214 рублів – залишок боргу спадкоємців Жанни Фріске. Ці гроші були стягнуті приставами за судовим рішенням 2017 року: спадкоємці співачки зобов'язані були повернути до фонду залишок грошей, зібраних на її лікування і не витрачених за призначенням. Крім того, зі спадкоємців стягнуто і повернуто Русфонду 60 тисяч рублів у вигляді компенсації сплаченого фондом держмита", – йдеться в повідомленні.

За словами представника фонду, отримані кошти будуть спрямовані на лікування дітей, які страждають на онкологічні захворювання.

Жанна Фріске instagram / friskefan

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році була четверта річниця смерті Жанни Фріске, два роки вона боролася з пухлиною головного мозку, але дива не сталося. Як це було, читайте за посиланням.

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