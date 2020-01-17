Жванецькому поставили смертельний діагноз, сатирик у лікарні – ЗМІ

85-річному письменникові-сатирику Михайлу Жванецькому нібито поставили "страшний діагноз, який убив багатьох артистів".

Про це повідомив "Московский комсомолец", стверджуючи, що про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який відзначав на батьківщині в Одесі.

Після повернення в Москву Жванецького нібито терміново госпіталізували в лікарню Управління справами президента. За даними ресурсу, сатирик "перебуває у стані середньої тяжкості".

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Як писав OBOZREVATEL, недавно в Москві жорстко побили сина Жванецького, 24-річного Дмитра. Він разом із товаришем заступилися за дівчину в караоке, після чого зав'язалася бійка. Хлопців відвезли в лікарню.

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