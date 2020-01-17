Головна Новини
18 січня • оновлено в 01:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Жванецькому поставили смертельний діагноз, сатирик у лікарні – ЗМІ

3.7т
Читати матеріал російською

85-річному письменникові-сатирику Михайлу Жванецькому нібито поставили "страшний діагноз, який убив багатьох артистів".

Про це повідомив "Московский комсомолец", стверджуючи, що про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який відзначав на батьківщині в Одесі.

Після повернення в Москву Жванецького нібито терміново госпіталізували в лікарню Управління справами президента. За даними ресурсу, сатирик "перебуває у стані середньої тяжкості".

Новини
Жванецький скасував ювілейний концерт через важку травму

Михайло Жванецький і Володимир Путін

Михайло Жванецький і Володимир Путін

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Москві жорстко побили сина Жванецького, 24-річного Дмитра. Він разом із товаришем заступилися за дівчину в караоке, після чого зав'язалася бійка. Хлопців відвезли в лікарню.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Кирило Лютий
Особа
Михайло Жванецький
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
23
3
Смішно
1
Цікаво
17
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
N Y
N Y
Силён мастер слова)) Самому 85, а сыну 24))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги