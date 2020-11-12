Жванецький залишив спадок на пів мільярда: що йому належало і кому дістанеться

Відомий письменник-сатирик українського походження Михайло Жванецький, який помер 6 листопада, залишив після себе спадщину на суму близько пів мільярда рублів (6,5 млн доларів).

Так, артист був власником розкішного будинку в сосновому лісі в одному з елітних селищ Підмосков'я і квартири з видом на центр Москви. Про це повідомив Telegram-канал Super.

Вся нерухомість дістанеться дружині Жванецького – Наталії та його синові Дмитру.

У відомого сатирика була дача в селищі Грибово, Підмосков'я. Будинок площею 540 квадратів розташований серед густих сосен на величезній ділянці в 3 гектара. Вартість резиденції – більш 150 млн рублів (близько 2 млн доларів).

Сусідами Жванецького по дачі були олігарх Андрій Мельниченко, співак Юрій Антонов, адвокат Анатолій Кучерена та інші.

Також у 2009 році артист купив 6-кімнатну квартиру в Москві площею 252 квадратних метрів в елітному ЖК "Будинок письменників" на Старопіменовському провулку. Квадратний метр в комплексі коштує понад 1 млн рублів. Квартира покійного сатирика знаходиться на 9 поверсі. З вікон відкривається мальовнича панорама на центр Москви. Вартість квартири сягає 300 мільйонів рублів (до 4 млн доларів).

Також у Жванецького ще з кінця 90-х був заміський будинок в селі Троїцьке. Цей будинок з невеликою ділянкою в 10 соток оцінюється в 30 млн рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайла Жванецького поховали в Москві на Новодівичому кладовищі. Церемонія прощання з письменником пройшла в закритому режимі – присутніми були тільки родичі і найближчі друзі. На похоронах з'явилися Алла Пугачова і Максим Галкін.