Журнал Time назвав найкращих артистів 2020 року

Американське видання Time визнало південнокорейський бойбенд BTS артистами 2020 року. Як стало відомо, знаменитості побили всі рекорди в музиці та бізнесі.

Так, зараз хлопці знаходяться на вершині своєї кар'єри навіть в період пандемії. Їм вдалося організувати онлайн-концерт, який відвідали 756 тисяч глядачів. Вартість квитків становила від 26 до 35 доларів, пише Time.

Журнал Time дав звання "Людина року" Джо Байдену і Камалі Харріс

Варто відзначити, що BTS сформувалися в 2013 році. У колективі сім учасників: RM, Чіна, Сюгі, Джей-Хоупа, Чіміно, Ві та Джонгука.

У 2017 році гурт змінив логотип і розшифровку їх назви – тепер вони називаються Beyond The Scene.

Гурт BTS Time

Крім того, раніше видання Time і корейський Forbes вже вносили BTS в рейтинги найвпливовіших людей.

Кліп південнокорейського гурту BTS на пісню Boy with Luv побив рекорд на YouTube за переглядами за добу.

Гурт BTS став тріумфатором премії MTV EMA 2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше південнокорейський гурт BTS презентував кліп на пісню Dynamite, який побив рекорди на YouTube.