Журнал Time назвав найкращих артистів 2020 року

Софія Ковнір Люди 10:29, 11.12.2020 Оновлено: 10:29, 11.12.2020

Американське видання Time визнало південнокорейський бойбенд BTS артистами 2020 року. Як стало відомо, знаменитості побили всі рекорди в музиці та бізнесі.

Так, зараз хлопці знаходяться на вершині своєї кар'єри навіть в період пандемії. Їм вдалося організувати онлайн-концерт, який відвідали 756 тисяч глядачів. Вартість квитків становила від 26 до 35 доларів, пише Time.

Журнал Time дав звання "Людина року" Джо Байдену і Камалі Харріс

Варто відзначити, що BTS сформувалися в 2013 році. У колективі сім учасників: RM, Чіна, Сюгі, Джей-Хоупа, Чіміно, Ві та Джонгука.

У 2017 році гурт змінив логотип і розшифровку їх назви – тепер вони називаються Beyond The Scene.

Гурт BTS
Time

Крім того, раніше видання Time і корейський Forbes вже вносили BTS в рейтинги найвпливовіших людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше південнокорейський гурт BTS презентував кліп на пісню Dynamite, який побив рекорди на YouTube.

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