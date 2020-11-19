Журнал Billboard обрав "Жінку року 2020": в мережі розгорівся скандал
Журнал Billboard визнав американську реперку Карді Бі жінкою року.
Так, її пісня "WAP" стала дуже популярною і посіла перше місце в чарті Billboard Hot 100. Про це стало відомо на сайті видання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Виконавиця також випустила свою колекцію спортивного одягу і взуття разом з брендом "Reebok".
Крім того, Карді Бі активно висловлювала свою громадянську позицію з приводу політичного становища в країні.
Як виявилося, не всі фанати згодні з рішенням видання. Так, реперша опублікувала на своїй сторінці в Instagram відеозвернення, в якому яро відповіла тим, хто не визнає її титул.
За її словами, люди не бачать те, що вона робить. Адже вона не розповідає про свою благодійну діяльність і про те, як витрачає гроші на зустрічі з політиками, щоб обговорити важливі питання, що стосуються США.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська реперка Карді Бі (Cardi B) прийшла на вечірку з нагоди вручення музичної премії "Греммі" у відвертому вбранні.