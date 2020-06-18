Жуков відповів на звинувачення ексдружини в зґвалтуванні й розповів про її походи до ворожок

Російський музикант Рома Жуков, якого раніше його ексдружина Олена звинуватила в зґвалтуванні, заявив, що все це брехня.

За словами чоловіка, жінка намагається "хайпанути" на цій темі й він має намір відстоювати свою честь в суді. Про це повідомляє видання "Собеседник".

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"Вся ця історія з насильством зараз йде в суд. Це вже занадто і негативно позначається на моїй діловій репутації. Я мовчу про історії про те, що я наркоман і алкоголік, які активно просуває Олена... Не знаю, хто їй порадив придумати все це, але тема сильно тхне звичайним хайпом для заробляння грошей. Віру в Бога вона поєднує з ходінням по бабках і ворожкам", – заявив Жуков.

Він також розповів, що бувши в шлюбі, Олена часто водила його до ворожок. І тепер, за словами чоловіка, він вважає, що це може бути пов'язано з чорною магією.

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"Приїжджали ми за черговою адресою. Спочатку заходила Олена, а я її чекав в машині. Вона спілкувалася з бабкою або ворожкою близько години, а потім вже заходив я. Мені водили яйцями по голові, лили віск в каструлю над головою, потім яйця ми згодовували собакам, а іноді закопували їх у землю на кладовищі. Значення всіх цих дій я тоді не розумів, а зараз розумію, що це все може бути дуже серйозно і напевно пов'язано з чорною магією", – зазначив артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня дружина російського актора Марата Башарова Єлизавета Шевиркова розповіла, що вперше чоловік побив її чотири роки тому. Тоді вона була на третьому місяці вагітності.