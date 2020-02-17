"Жоден лікар не допоможе": російська модель Playboy звернулася до Заворотнюк

Російська модель Playboy і співачка Кіра Шайн, яка нещодавно перенесла операцію з видалення злоякісної пухлини мозку, звернулася до актриси Анастасії Заворотнюк.

Так, у коментарі КП знаменитість дала важливу пораду Заворотнюк.

Кіра Шайн Starhit

"Дорога Настя, життя триває. Треба набратися сил і боротися. Намагайся кожну мить проживати з посмішкою. Якщо не буде внутрішнього настрою, жоден лікар не допоможе. Завжди треба вірити в себе і в чудо. Думки матеріальні", – звернулася Шайн до Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк gazeta.ru

Зазначимо, що про свій діагноз модель дізналася в 26 років. За словами Шайн, у неї тоді різко погіршувалося самопочуття: постійно боліла голова, почалася депресія, оніміла ліва сторона тіла. Тоді аналізи показали – рак. Пухлину видалили, а Кіра пережила тривалий період реабілітації.

Однак, як зізнається дівчина, у неї досі болить голова. Крім того, лікарі попереджають, що хвороба може повернутися в будь-який момент.

Кіра Шайн Starhit

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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