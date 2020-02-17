"Жоден лікар не допоможе": російська модель Playboy звернулася до Заворотнюк

Російська модель Playboy і співачка Кіра Шайн, яка нещодавно перенесла операцію з видалення злоякісної пухлини мозку, звернулася до актриси Анастасії Заворотнюк.
Так, у коментарі КП знаменитість дала важливу пораду Заворотнюк.
Кіра Шайн
Starhit
"Дорога Настя, життя триває. Треба набратися сил і боротися. Намагайся кожну мить проживати з посмішкою. Якщо не буде внутрішнього настрою, жоден лікар не допоможе. Завжди треба вірити в себе і в чудо. Думки матеріальні", – звернулася Шайн до Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк
gazeta.ru
Зазначимо, що про свій діагноз модель дізналася в 26 років. За словами Шайн, у неї тоді різко погіршувалося самопочуття: постійно боліла голова, почалася депресія, оніміла ліва сторона тіла. Тоді аналізи показали – рак. Пухлину видалили, а Кіра пережила тривалий період реабілітації.
Однак, як зізнається дівчина, у неї досі болить голова. Крім того, лікарі попереджають, що хвороба може повернутися в будь-який момент.
Кіра Шайн
Starhit
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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