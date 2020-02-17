Головна Новини
17 лютого • оновлено в 08:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Жоден лікар не допоможе": російська модель Playboy звернулася до Заворотнюк

6.9т
Читати матеріал російською

Російська модель Playboy і співачка Кіра Шайн, яка нещодавно перенесла операцію з видалення злоякісної пухлини мозку, звернулася до актриси Анастасії Заворотнюк.

Так, у коментарі КП знаменитість дала важливу пораду Заворотнюк.

Кіра Шайн

Кіра Шайн

Starhit

Новини
"Щоб Настя одужала!" Навка показала пристрасне фото з чоловіком Заворотнюк

"Дорога Настя, життя триває. Треба набратися сил і боротися. Намагайся кожну мить проживати з посмішкою. Якщо не буде внутрішнього настрою, жоден лікар не допоможе. Завжди треба вірити в себе і в чудо. Думки матеріальні", – звернулася Шайн до Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

gazeta.ru

Зазначимо, що про свій діагноз модель дізналася в 26 років. За словами Шайн, у неї тоді різко погіршувалося самопочуття: постійно боліла голова, почалася депресія, оніміла ліва сторона тіла. Тоді аналізи показали – рак. Пухлину видалили, а Кіра пережила тривалий період реабілітації.

Однак, як зізнається дівчина, у неї досі болить голова. Крім того, лікарі попереджають, що хвороба може повернутися в будь-який момент.

Кіра Шайн

Кіра Шайн

Starhit

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги