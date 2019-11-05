"Живуть тут, як в полоні": Шнуров жорстко висловився про росіян і вразив мережу

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров жорстко висловився про життя росіян в новому вірші.

У своєму творі, який Шнуров опублікував в Instagram, він розповів про міста в РФ.

Сергій Шнуров Рамблер

Посчитали, честно погляди ж ка. Разбирались. Днем или в ночи, Ни один не годен городишка, Чтобы жить в нем припеваючи. Там помойка, здесь опять дороги, Где дороги, там и дураки, Но приходит губернатор строгий, Пишет он приказ с пустой строки, - Все оставить, ничего не трогать! Мы устроим кинопавильон! На руку нам битые дороги, Денег сэкономим Миллион! Пусть нам выделит бюджет Мединский, Снимем фильм про старую войну! А с народом мы почти садистки Обращаемся. Живут тут как в плену. Так что есть для съемок и массовка, Как в войну завод разрушен, не шучу. Пусть приедет из Москвы тусовка Богомолов или Бондарчук.

"Ну прямо браво! Не в брову, як то кажуть", "У президенти Шнура", "Сергій, йдіть в президенти, я за вас проголосую", "Росія на думку влади - це Москва, а решта гори воно яскравим полум'ям, вже вибачте", "Поетові браво! Все точно", "Їдко, але влучно", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Шнуров також вирішив поглузувати з приводу президента РФ Володимира Путіна і навіть отримав відповідь.

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