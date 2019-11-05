Головна Новини
5 листопада • оновлено в 14:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Живуть тут, як в полоні": Шнуров жорстко висловився про росіян і вразив мережу

2.9т Читати матеріал російською

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров жорстко висловився про життя росіян в новому вірші.

У своєму творі, який Шнуров опублікував в Instagram, він розповів про міста в РФ.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

Рамблер

Новини
"Небагато, зате дружно": Шнуров висміяв росіян в їдкому вірші
Посчитали, честно погляди ж ка. Разбирались. Днем или в ночи, Ни один не годен городишка, Чтобы жить в нем припеваючи. Там помойка, здесь опять дороги, Где дороги, там и дураки, Но приходит губернатор строгий, Пишет он приказ с пустой строки, - Все оставить, ничего не трогать! Мы устроим кинопавильон! На руку нам битые дороги, Денег сэкономим Миллион! Пусть нам выделит бюджет Мединский, Снимем фильм про старую войну! А с народом мы почти садистки Обращаемся. Живут тут как в плену. Так что есть для съемок и массовка, Как в войну завод разрушен, не шучу. Пусть приедет из Москвы тусовка Богомолов или Бондарчук.

Порахували, чесно подивись ж ка. Розбиралися. Вдень або вночі, Жоден не придатний містечка, Щоб жити в ньому розкошуючи. Там смітник, тут знову дороги, Де дороги, там і дурні, Але приходить губернатор строгий, Пише він наказ з порожнього рядка, - Все залишити, нічого не чіпати! Ми влаштуємо кінопавільйон! На руку нам биті дороги, Грошей заощадимо Мільйон! Нехай нам виділить бюджет Мединський, Знімемо фільм про стару війну! А з народом ми майже садистки Звертаємося. Живуть тут як в полоні. Так що є для зйомок і масовка, Як у війну завод зруйнований, не жартую. Нехай приїде з Москви тусовка Богомолов або Бондарчук.

Публікація від Shnurov Sergey (@shnurovs)

"Ну прямо браво! Не в брову, як то кажуть", "У президенти Шнура", "Сергій, йдіть в президенти, я за вас проголосую", "Росія на думку влади - це Москва, а решта гори воно яскравим полум'ям, вже вибачте", "Поетові браво! Все точно", "Їдко, але влучно", - пишуть в мережі.

"Живуть тут, як в полоні": Шнуров жорстко висловився про росіян і вразив мережу
"Живуть тут, як в полоні": Шнуров жорстко висловився про росіян і вразив мережу
"Живуть тут, як в полоні": Шнуров жорстко висловився про росіян і вразив мережу
"Живуть тут, як в полоні": Шнуров жорстко висловився про росіян і вразив мережу
"Живуть тут, як в полоні": Шнуров жорстко висловився про росіян і вразив мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Шнуров також вирішив поглузувати з приводу президента РФ Володимира Путіна і навіть отримав відповідь.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Сергій Шнуров
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Боюсь даже подумать, какие стихи можно сочинить про Украину
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Стефанова, Кто о чем, а вшивая о бане .....))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel