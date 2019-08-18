Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

1.3т Читати матеріал російською

Українська співачка, солістка поп-гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха порадувала шанувальників пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram дівчина оприлюднила фото в купальнику з червоним ліфом і чорним низом, показавши струнку фігуру.

"Стрічка остаточно забарвилася в бронзово-літні відтінки! Вважаю, що нам всім подобається ходити з ефектом поцілованої сонцем шкіри", – написала в пості Смеюха.

Новини
"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха

Соцмережі

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

instagram.com/vikanablack

Фанати артистки оцінили фото тисячами лайків і зробили безліч їй компліментів.

"Шикарний загар", "Сексуальна", "Еталон краси!" "Фігурка відпад", "У вас животик-мрія!" – написали в коментарях.

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Скріншот

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Вікторії Смеюхи, якими вона радувала шанувальників останнім часом.

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха

instagram.com/vikanablack

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха

instagram.com/vikanablack

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха

instagram.com/vikanablack

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха

instagram.com/vikanablack

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха

instagram.com/vikanablack

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха

instagram.com/vikanablack

Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха

instagram.com/vikanablack

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смеюху запідозрили у вагітності через знімки, на яких було видно круглий живіт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
група "НеАнгели"
Теги
фотографии Instagram Краса шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...