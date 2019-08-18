"Животик-мрія!" Солістка "НеАнгелів" завела мережу відвертим фото

Українська співачка, солістка поп-гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха порадувала шанувальників пікантним знімком.
На своїй сторінці в Instagram дівчина оприлюднила фото в купальнику з червоним ліфом і чорним низом, показавши струнку фігуру.
"Стрічка остаточно забарвилася в бронзово-літні відтінки! Вважаю, що нам всім подобається ходити з ефектом поцілованої сонцем шкіри", – написала в пості Смеюха.
Вікторія Смеюха
Соцмережі
instagram.com/vikanablack
Фанати артистки оцінили фото тисячами лайків і зробили безліч їй компліментів.
"Шикарний загар", "Сексуальна", "Еталон краси!" "Фігурка відпад", "У вас животик-мрія!" – написали в коментарях.
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Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Вікторії Смеюхи, якими вона радувала шанувальників останнім часом.
Вікторія Смеюха
instagram.com/vikanablack
Вікторія Смеюха
instagram.com/vikanablack
Вікторія Смеюха
instagram.com/vikanablack
Вікторія Смеюха
instagram.com/vikanablack
Вікторія Смеюха
instagram.com/vikanablack
Вікторія Смеюха
instagram.com/vikanablack
Вікторія Смеюха
instagram.com/vikanablack
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смеюху запідозрили у вагітності через знімки, на яких було видно круглий живіт.
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