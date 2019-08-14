"Живіт видно!" Собчак запідозрили у вагітності

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак спровокувала хвилю чуток з приводу вагітності.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram ролик, на якому позує в сукні вільного крою, крізь яку проглядається округлий животик.

"Ловлю щастя", – підписала вона ролик, насолоджуючись сонцем на балконі, який відкриває види на сад.

Ксенія Собчак instagram / xenia_sobchak

У коментарях користувачі помітили, що живіт уже видно, тому всі масово почали питати Собчак, чи не вагітна вона.

"Якщо вона дійсно вагітна, то це здорово) Прекрасно носити "плід любові", а всі, хто говорить гидоти, злі! Вона щаслива і це прекрасно", "Реально ж вагітна", "Мені одній видно", "Ксюшо, ви часом не вагітні", – прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий блогер Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак.

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