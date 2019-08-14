Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Живіт видно!" Собчак запідозрили у вагітності

1.5т Читати матеріал російською

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак спровокувала хвилю чуток з приводу вагітності.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram ролик, на якому позує в сукні вільного крою, крізь яку проглядається округлий животик.

"Ловлю щастя", – підписала вона ролик, насолоджуючись сонцем на балконі, який відкриває види на сад.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

instagram / xenia_sobchak

Новини
Віторгана засікли з новою коханою в Одесі: показове фото

У коментарях користувачі помітили, що живіт уже видно, тому всі масово почали питати Собчак, чи не вагітна вона.

"Якщо вона дійсно вагітна, то це здорово) Прекрасно носити "плід любові", а всі, хто говорить гидоти, злі! Вона щаслива і це прекрасно", "Реально ж вагітна", "Мені одній видно", "Ксюшо, ви часом не вагітні", – прокоментували користувачі.

"Живіт видно!" Собчак запідозрили у вагітності
"Живіт видно!" Собчак запідозрили у вагітності
"Живіт видно!" Собчак запідозрили у вагітності
"Живіт видно!" Собчак запідозрили у вагітності

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий блогер Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Теги
шоу-бизнес чутки вагітність
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Да и хсней...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...