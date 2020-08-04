"Живий Кен", який перетворився на Барбі, показав фігуру в купальнику. Фото

36-річна бразильська телезірка Родріго Алвес, який перетворився з копії Кена на ляльку Барбі, поділився з шанувальниками фотографіями в купальнику.

Знімки з відпочинку в Іспанії він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Тепер знаменитість називає себе Джессіка і хоче стати матір'ю (фото дивіться нижче).

На нових знімках зірка вперше показала фігуру в суцільному купальнику чорного кольору. Навіть в жіночому тілі модель постаралася досягти максимально лялькового зовнішнього вигляду. Блондинка наростила довге волосся, збільшила груди та сідниці.

Живий Кен перетворився на ляльку Барбі Instagram @jessicaalvesuk

Джессіка Алвес показала фігуру в купальнику Instagram @jessicaalvesuk

Фанати почали сперечатися щодо нової зовнішності Алвес. Одні називали її красунею, а інші вважають перевтілення пародією на жінку.

Джессіка Алвес вперше показала себе в купальнику Instagram @jessicaalvesuk

"О Боже, мої очі", "Ви реально вважаєте, що це нормально?", "Це ж якась пародія на жінку", "Королева", "Красуня", "Ну, аби вам подобалося, що вже", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram @jessicaalvesuk

Скриншот коментарів Instagram @jessicaalvesuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, Родріго Алвес вже переніс безліч процедур: збільшення грудей, ін'єкції в стегна, коліна, ступні, видалення адамового яблука. Крім того, знаменитість п'є гормони. Йому залишилося ще три операції, щоб остаточно вважати себе жінкою.