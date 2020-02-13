"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

36-річний бразилець Родріго Альвес, який прославився як "живий Кен", перетворився в жінку і показав величезні груди. Так, він позував у чорній сукні з дуже глибоким декольте.

Фото Альвес розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зараз Альвес перебуває в Бельгії.

"Нічого в житті не потрібно боятися, потрібно тільки розуміти. Настав час зрозуміти більше, щоб ми могли менше боятися", - підписав знімок "живий Кен".

Зараз на своїй сторінці Альвес часто публікує знімки в новому образі.

instagram.com/rodrigoalvesuk

instagram.com/rodrigoalvesuk

instagram.com/rodrigoalvesuk

instagram.com/rodrigoalvesuk

instagram.com/rodrigoalvesuk

instagram.com/rodrigoalvesuk

Як раніше писав OBOZREVATEL, Альвес зізнався, що останні три місяці живе як жінка. Родріго переніс масу пластичних операцій, щоб наблизитися до свого ідеалу.

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