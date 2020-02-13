Головна Новини
13 лютого • оновлено в 02:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

843
Читати матеріал російською

36-річний бразилець Родріго Альвес, який прославився як "живий Кен", перетворився в жінку і показав величезні груди. Так, він позував у чорній сукні з дуже глибоким декольте.

Фото Альвес розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото
Новини
Найдорожча модель plus-size похвалилася волохатими пахвами: неоднозначне відео

Зараз Альвес перебуває в Бельгії.

"Нічого в житті не потрібно боятися, потрібно тільки розуміти. Настав час зрозуміти більше, щоб ми могли менше боятися", - підписав знімок "живий Кен".

Зараз на своїй сторінці Альвес часто публікує знімки в новому образі.

"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

instagram.com/rodrigoalvesuk

"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

instagram.com/rodrigoalvesuk

"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

instagram.com/rodrigoalvesuk

"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

instagram.com/rodrigoalvesuk

"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

instagram.com/rodrigoalvesuk

"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

instagram.com/rodrigoalvesuk

Як раніше писав OBOZREVATEL, Альвес зізнався, що останні три місяці живе як жінка. Родріго переніс масу пластичних операцій, щоб наблизитися до свого ідеалу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги