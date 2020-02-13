"Живий Кен" перетворився в жінку і показав величезні груди: відверті фото

36-річний бразилець Родріго Альвес, який прославився як "живий Кен", перетворився в жінку і показав величезні груди. Так, він позував у чорній сукні з дуже глибоким декольте.
Фото Альвес розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Зараз Альвес перебуває в Бельгії.
"Нічого в житті не потрібно боятися, потрібно тільки розуміти. Настав час зрозуміти більше, щоб ми могли менше боятися", - підписав знімок "живий Кен".
Зараз на своїй сторінці Альвес часто публікує знімки в новому образі.
instagram.com/rodrigoalvesuk
instagram.com/rodrigoalvesuk
instagram.com/rodrigoalvesuk
instagram.com/rodrigoalvesuk
instagram.com/rodrigoalvesuk
instagram.com/rodrigoalvesuk
Як раніше писав OBOZREVATEL, Альвес зізнався, що останні три місяці живе як жінка. Родріго переніс масу пластичних операцій, щоб наблизитися до свого ідеалу.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!