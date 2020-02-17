"Життя рухається дуже швидко": Повалій представила зворушливу пісню-одкровення

Українська співачка Таїсія Повалій представила новий україномовний трек під назвою "Алло", який увійде в альбом "Ейфорія".
У своїй пісні артистка розповіла про кохання і стосунки на відстані. Лірик-відео представлено на YouTube-каналі Повалій (дивіться ролик в кінці новини).
"Зараз можна подолати відстань простим дзвінком, почути найрідніші і дорогі слова, які промовить кохана людина. Спробуйте менше додумувати, а більше прислухатися до себе", – відверто розповіла Таїсія.
Прес-служба
Також вона додала, що в деякі моменти життя вкрай важливо відчувати в собі силу, впевненість, відпустити всі думки і довіритися собі.
"Ця пісня занурить вас в любов і запалить своїми ритмами. Не зволікайте, життя рухається дуже швидко!" – прокоментувала вихід треку Повалій.
АЛЛО! Можна слухати Вже на всех майданчиках! ⠀ Увімкніть, закрійте очі и Уявіть, что ві можете отріматі дзвінок лишь від однієї людини. І вісь ВІН лунає, и ви чуєте найрідніше "Алло" 🥰 ⠀ Пісня "Алло" про Подолання відстані. Про ті, Що можна просто підняті слухавку и почути Такі потрібні слова ... не Варто накручуваті собі, доміслюваті, пережіваті. Якщо любиш - подзвоні и Почуй таке рідне "Алло". ⠀ Ця пісня зануріть вас у кохання та запалити своими ритмами 🔥 Чи не баріться и мерщій танцювати! ⠀ Хто Ще не слухав, переходьте за ПОСИЛАННЯ в #highlights ♥ ️ Слухаю з вами и чекаю на вихід альбому "Ейфорія" 21.02 🙌 ⠀ Музика і Слова: Сергій Бакуменко Аранжування: Андрій Ігнатченко (IKSIY), Сергій Єрмолаєв (Ранов) Бек вокал: Сергій Єрмолаєв (Ранов) Sound-Production: Iksiy-Music ⠀ ----------- ⠀ АЛЛО! Можна слухати вже на всіх майданчиках! ⠀ Увімкніть, закрийте очі і уявіть, що ви можете отримати дзвінок тільки від однієї людини. І ось він лунає, і ви чуєте "Алло" 🥰 ⠀ Пісня "Алло" про подолання відстані. Про те, що можна просто підняти трубку і почути такі потрібні слова ... не варто накручувати себе і переживати. Якщо любиш - подзвони і почуй таке рідне "Алло". ⠀ Ця пісня занурить вас в любов і запалить своїми ритмами 🔥 Не зволікайте і швидко танцювати! ⠀ Хто ще не слухав, переходите за посиланням в #highlights ♥ ️ Слухаю з вами і чекаю виходу альбому "Ейфорія" 21.02 🙌 ⠀ # алло # таїсіяповалій # Повалій # Повалій # таісіяповалій # новаяпесня # прем'єра
Відзначимо, 21 лютого артистка представить альбом "Ейфорiя", до якого увійдуть пісні, виконані українською мовою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в День Валентина, 14 лютого, Таїсія Повалій розповіла про важливі зміни в особистому житті і показала лаштунками зйомок кліпу на пісню "Дай мені любов", який вийшов 7 лютого.
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