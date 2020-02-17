"Життя рухається дуже швидко": Повалій представила зворушливу пісню-одкровення

Українська співачка Таїсія Повалій представила новий україномовний трек під назвою "Алло", який увійде в альбом "Ейфорія".

У своїй пісні артистка розповіла про кохання і стосунки на відстані. Лірик-відео представлено на YouTube-каналі Повалій (дивіться ролик в кінці новини).

"Зараз можна подолати відстань простим дзвінком, почути найрідніші і дорогі слова, які промовить кохана людина. Спробуйте менше додумувати, а більше прислухатися до себе", – відверто розповіла Таїсія.

Прес-служба

Також вона додала, що в деякі моменти життя вкрай важливо відчувати в собі силу, впевненість, відпустити всі думки і довіритися собі.

"Ця пісня занурить вас в любов і запалить своїми ритмами. Не зволікайте, життя рухається дуже швидко!" – прокоментувала вихід треку Повалій.

Відзначимо, 21 лютого артистка представить альбом "Ейфорiя", до якого увійдуть пісні, виконані українською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в День Валентина, 14 лютого, Таїсія Повалій розповіла про важливі зміни в особистому житті і показала лаштунками зйомок кліпу на пісню "Дай мені любов", який вийшов 7 лютого.

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