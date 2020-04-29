Життя після шоу: як склалася доля учасників популярних реаліті-шоу

На початку 2000-х на телебаченні з'явилася величезна кількість різноманітних реаліті-шоу, які були неймовірно популярними, а їх учасники стали справжніми кумирами для багатьох глядачів.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як склалася доля яскравих учасників популярних раніше реаліті-шоу.

Прохор Шаляпін

На відміну від багатьох учасників "Фабрики зірок" Прохор Шаляпін прославився зовсім не своїми хітами й ефектними шоу, а гучними скандалами і романами з жінками, які були набагато старші за нього. Так, у 2006 році Прохор (а тоді ще Андрій Захарченко) прийшов на "Фабрику", де дійшов до фіналу. Однак його пісні так і не стали народним надбання.

У 2007 році Шаляпін потрапив у скандал, звинувативши свого продюсера Віктора Дробиша в невиплаті гонорарів.

Віктор Дробиш і Прохор Шаляпін uznayvse.ru

А в 2013 році він одружився на підприємниці Ларисі Копенкіній, яка була старша за артиста на 27 років. Пара відразу опинилася в центрі уваги, а Шаляпіну подобалося це: він публікував спільні фото з дружиною і став частим гостем скандальних шоу.

Лариса Копенкіна і Прохор Шаляпін cosmo.ru

Втім, щастя пари тривало недовго. У 2015 році, не встигнувши розлучитися, Прохор закрутив роман із моделлю Анною Калашниковою. У 2015 році у пари народився син, а через рік співак дізнався, що батьком хлопчика є екскоханий Анни.

Анна Калашникова і Прохор Шаляпін starhit.ru

Олексій Матіас

Кучерявий учасник української "Фабрики зірок 3", який прославився виконанням хітів Майкла Джексона, для багатьох глядачів став одним із фаворитів. У шоу артист зайняв друге місце, після чого Матіас повернувся знову на проєкт "Фабрика зірок. Суперфінал", де переміг. Однак після перемоги на шоу Олексій на подив багатьох шанувальників зник.

Олексій Матіас tochka.net

А в 2014 році ЗМІ повідомили, що Матіас переїхав жити до Лос-Анджелеса. Зараз співак не веде особисті соцмережі (наприклад, остання публікація на його сторінці в Instagram була зроблена ще в березні 2019 року). Нових пісень і кліпів Матіаса також не вдається знайти в мережі. Судячи з усього, після перемоги на "Фабриці" хлопець не став продовжувати кар'єру музиканта.

Олексій Матіас Instagram @oleksiiofficial

Стас Шурінс

Ще один фаворит глядачів із "Фабрики зірок 3" – Стас Шурінс. Після участі в проєкті більшість пророкувала йому успіх, тому, коли в 2013 році Стас несподівано покинув Україну, це шокувало фанатів. Тоді Шурінс пояснював своє рішення важкою політичною ситуацією в країні. Однак, як нещодавно зізнався сам артист, від'їзд був пов'язаний із хворобою дружини Віолетти – у неї виявили рак мозку.

Стас Шурінс mirtesen.ru

"У жовтні того ж року їй зробили операцію. У листопаді 2013 року я навіть встиг презентувати альбом, і все – тур, який був запланований на 2014-й, злетів, ми залишилися взагалі без грошей. Нам навіть ні на що було знімати квартиру в Україні. Ми переїхали до Німеччини, тут живуть батьки дружини. Щоб залагодити формальності з документами, мені навіть довелося працювати там листоношею. Дружина успішно пройшла реабілітацію, а я після вимушеної творчої паузи пішов на проєкт The Voice of Germany і став його фіналістом", – говорить Шурінс.

Стас Шурінс kp.ua

У 2019 році Стас знову повернувся до України. Більше того, артист почав активно підкорювати сцену, і вже випустив кілька пісень.

Стас Шурінс 24smi.org

Ольга Ніколаєва (Сонце)

Найяскравіша учасниця "Дом-2" брала участь у реаліті-шоу чотири роки. За цей час дівчина виграла всілякі призи, а також отримала неймовірну популярність.

Після виходу з проєкту в 2008 році Ольга на деякий час зникла з радарів, однак незабаром з'ясувалося, що "за периметром" Сонце продовжила розвивати музичну кар'єру. Однак широкої популярності як співачка ексучасниця так і не здобула.

Сонце twit.su

Зараз Ніколаєва працює діджеєм у нічних клубах, виступає в караоке-барах і викладає вокал. Крім того, Ольга нерідко виступає експертом на різних шоу.

Що стосується особистого життя, то побудувати своє кохання ні на проєкті, ні за його межами дівчині так і не вдалося.

Сонце peopletalk.ru

Анастасія Дашко

Ще одна яскрава учасниця "Дом-2" покинула проєкт у лютому 2008 року. Тоді Дашко пішла за периметр зі своїм коханим Семом Селезньовим, однак побудувати стосунки в реальному житті парі не вдалося.

Анастасія Дашко і Сем Селезньов obaldela.ru

Ім'я Анастасії знову з'явилося в ЗМІ у 2011 році. Тоді дівчина була затримана за підозрою в шахрайстві. Повідомлялося, що Дашко використовувала свою популярність для того, щоб увійти в довіру до директорів компаній із виробництва будівельних матеріалів. У результаті в 2013 році Анастасію засудили на три роки, які вона провела в колонії загального режиму.

Ольга Бузова й Анастасія Дашко sm-news.ru

Після відбування терміну ексучасниця "Дом-2" вийшла заміж за чемпіона з кікбоксингу Костянтина Кулешова. У шлюбі у пари народилося двоє дітей.

Анастасія Дашко dom2.su

Роман Третьяков

За романом Ольги Бузової та Романа Третьякова на "Дом-2" спостерігали тисячі глядачів. Однак стосунки так і не закінчилися весіллям, а в 2007 році учасник покинув проєкт.

Роман Третьяков і Ольга Бузова starhit.ru

Втім, спочатку побудувати успішну кар'єру за периметром Роману не вдавалося: він пробував себе в ролі ведучого корпоративів, весіль, намагався будувати кар'єру на телебаченні, але швидко розчарувався в цій сфері. У 2012 році Третьяков став ведучим шоу "Я можу крутіше!" на телеканалі "Перець", потім працював редактором телепроекту "+100500 міст".

Роман Третьяков і Ольга Бузова peopletalk.ru

А от з особистим життям у екскоханого Бузової склалося не дуже добре. У 2008 році Роман одружився з моделлю Світланою Соколовою, але через три роки подружжя розлучилося.

Роман Третьяков liveinternet.ru

Олександр Константинов

Восени 2003 року на телеканалі ТНТ запустили шоу "на виживання" під назвою "Голод". Його учасників вивезли з країни і поселили в будинку без їжі та грошей. Заробляти на їжу потрібно було самим. Переможцю був обіцяний приз – виплати в розмірі 1000 доларів щомісяця протягом усього життя. Володарем призу став хлопець з підмосковного Корольова Олександр Константинов.

Олександр Константинов vokrug.tv

Перемога в проєкті принесла йому величезну славу. Крім того, після шоу Олександр вступив до театрального й став професійним актором. Сьогодні в портфоліо зірки "Голоду" числяться "Татусеві дочки", "Закон і порядок: Злочинні наміри", "Єфросинія".

Олександр Константинов russia.tv

Сергій Одинцов

Вперше шоу "Останній герой" глядачі побачили ще 17 років тому. У першому сезоні брали участь здебільшого звичайні люди, а запрошених зірок було дуже мало. Однак, незважаючи на це, шоу набуло величезної популярності.

Переможцем першого сезону став звичайний митник Сергій Одинцов із Курська. На виграні гроші хлопець придбав квартиру в рідному місті. А незабаром змінив професійну діяльність і став депутатом. У 2004 році Одинцов знов повернувся на проєкт, проте в п'ятому сезоні "Останнього героя" перемогти йому не вдалося.

Сергій Одинцов starhit

У 2007 році Сергій опинився в епіцентрі кримінальної історії: намагаючись подолати перешкоду на дорозі, він виїхав на зустрічну смугу, а пізніше випадково зніс співробітника міліції, який намагався його зупинити. Незважаючи на те, що Одинцов визнав свою провину, його засудили на рік умовно.

Зараз зірка "Останнього героя" проживає в Нижньому Новгороді, активно займається бізнесом.

Сергій Одинцов starhit.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як склалася доля близнят Ольги і Тетяни Арнтгольц після "Простих істин".