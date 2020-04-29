Життя після шоу: як склалася доля учасників популярних реаліті-шоу
На початку 2000-х на телебаченні з'явилася величезна кількість різноманітних реаліті-шоу, які були неймовірно популярними, а їх учасники стали справжніми кумирами для багатьох глядачів.
OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як склалася доля яскравих учасників популярних раніше реаліті-шоу.
Прохор Шаляпін
На відміну від багатьох учасників "Фабрики зірок" Прохор Шаляпін прославився зовсім не своїми хітами й ефектними шоу, а гучними скандалами і романами з жінками, які були набагато старші за нього. Так, у 2006 році Прохор (а тоді ще Андрій Захарченко) прийшов на "Фабрику", де дійшов до фіналу. Однак його пісні так і не стали народним надбання.
У 2007 році Шаляпін потрапив у скандал, звинувативши свого продюсера Віктора Дробиша в невиплаті гонорарів.
А в 2013 році він одружився на підприємниці Ларисі Копенкіній, яка була старша за артиста на 27 років. Пара відразу опинилася в центрі уваги, а Шаляпіну подобалося це: він публікував спільні фото з дружиною і став частим гостем скандальних шоу.
Втім, щастя пари тривало недовго. У 2015 році, не встигнувши розлучитися, Прохор закрутив роман із моделлю Анною Калашниковою. У 2015 році у пари народився син, а через рік співак дізнався, що батьком хлопчика є екскоханий Анни.
Олексій Матіас
Кучерявий учасник української "Фабрики зірок 3", який прославився виконанням хітів Майкла Джексона, для багатьох глядачів став одним із фаворитів. У шоу артист зайняв друге місце, після чого Матіас повернувся знову на проєкт "Фабрика зірок. Суперфінал", де переміг. Однак після перемоги на шоу Олексій на подив багатьох шанувальників зник.
А в 2014 році ЗМІ повідомили, що Матіас переїхав жити до Лос-Анджелеса. Зараз співак не веде особисті соцмережі (наприклад, остання публікація на його сторінці в Instagram була зроблена ще в березні 2019 року). Нових пісень і кліпів Матіаса також не вдається знайти в мережі. Судячи з усього, після перемоги на "Фабриці" хлопець не став продовжувати кар'єру музиканта.
Стас Шурінс
Ще один фаворит глядачів із "Фабрики зірок 3" – Стас Шурінс. Після участі в проєкті більшість пророкувала йому успіх, тому, коли в 2013 році Стас несподівано покинув Україну, це шокувало фанатів. Тоді Шурінс пояснював своє рішення важкою політичною ситуацією в країні. Однак, як нещодавно зізнався сам артист, від'їзд був пов'язаний із хворобою дружини Віолетти – у неї виявили рак мозку.
"У жовтні того ж року їй зробили операцію. У листопаді 2013 року я навіть встиг презентувати альбом, і все – тур, який був запланований на 2014-й, злетів, ми залишилися взагалі без грошей. Нам навіть ні на що було знімати квартиру в Україні. Ми переїхали до Німеччини, тут живуть батьки дружини. Щоб залагодити формальності з документами, мені навіть довелося працювати там листоношею. Дружина успішно пройшла реабілітацію, а я після вимушеної творчої паузи пішов на проєкт The Voice of Germany і став його фіналістом", – говорить Шурінс.
У 2019 році Стас знову повернувся до України. Більше того, артист почав активно підкорювати сцену, і вже випустив кілька пісень.
Ольга Ніколаєва (Сонце)
Найяскравіша учасниця "Дом-2" брала участь у реаліті-шоу чотири роки. За цей час дівчина виграла всілякі призи, а також отримала неймовірну популярність.
Після виходу з проєкту в 2008 році Ольга на деякий час зникла з радарів, однак незабаром з'ясувалося, що "за периметром" Сонце продовжила розвивати музичну кар'єру. Однак широкої популярності як співачка ексучасниця так і не здобула.
Зараз Ніколаєва працює діджеєм у нічних клубах, виступає в караоке-барах і викладає вокал. Крім того, Ольга нерідко виступає експертом на різних шоу.
Що стосується особистого життя, то побудувати своє кохання ні на проєкті, ні за його межами дівчині так і не вдалося.
Анастасія Дашко
Ще одна яскрава учасниця "Дом-2" покинула проєкт у лютому 2008 року. Тоді Дашко пішла за периметр зі своїм коханим Семом Селезньовим, однак побудувати стосунки в реальному житті парі не вдалося.
Ім'я Анастасії знову з'явилося в ЗМІ у 2011 році. Тоді дівчина була затримана за підозрою в шахрайстві. Повідомлялося, що Дашко використовувала свою популярність для того, щоб увійти в довіру до директорів компаній із виробництва будівельних матеріалів. У результаті в 2013 році Анастасію засудили на три роки, які вона провела в колонії загального режиму.
Після відбування терміну ексучасниця "Дом-2" вийшла заміж за чемпіона з кікбоксингу Костянтина Кулешова. У шлюбі у пари народилося двоє дітей.
Роман Третьяков
За романом Ольги Бузової та Романа Третьякова на "Дом-2" спостерігали тисячі глядачів. Однак стосунки так і не закінчилися весіллям, а в 2007 році учасник покинув проєкт.
Втім, спочатку побудувати успішну кар'єру за периметром Роману не вдавалося: він пробував себе в ролі ведучого корпоративів, весіль, намагався будувати кар'єру на телебаченні, але швидко розчарувався в цій сфері. У 2012 році Третьяков став ведучим шоу "Я можу крутіше!" на телеканалі "Перець", потім працював редактором телепроекту "+100500 міст".
А от з особистим життям у екскоханого Бузової склалося не дуже добре. У 2008 році Роман одружився з моделлю Світланою Соколовою, але через три роки подружжя розлучилося.
Олександр Константинов
Восени 2003 року на телеканалі ТНТ запустили шоу "на виживання" під назвою "Голод". Його учасників вивезли з країни і поселили в будинку без їжі та грошей. Заробляти на їжу потрібно було самим. Переможцю був обіцяний приз – виплати в розмірі 1000 доларів щомісяця протягом усього життя. Володарем призу став хлопець з підмосковного Корольова Олександр Константинов.
Перемога в проєкті принесла йому величезну славу. Крім того, після шоу Олександр вступив до театрального й став професійним актором. Сьогодні в портфоліо зірки "Голоду" числяться "Татусеві дочки", "Закон і порядок: Злочинні наміри", "Єфросинія".
Сергій Одинцов
Вперше шоу "Останній герой" глядачі побачили ще 17 років тому. У першому сезоні брали участь здебільшого звичайні люди, а запрошених зірок було дуже мало. Однак, незважаючи на це, шоу набуло величезної популярності.
Переможцем першого сезону став звичайний митник Сергій Одинцов із Курська. На виграні гроші хлопець придбав квартиру в рідному місті. А незабаром змінив професійну діяльність і став депутатом. У 2004 році Одинцов знов повернувся на проєкт, проте в п'ятому сезоні "Останнього героя" перемогти йому не вдалося.
У 2007 році Сергій опинився в епіцентрі кримінальної історії: намагаючись подолати перешкоду на дорозі, він виїхав на зустрічну смугу, а пізніше випадково зніс співробітника міліції, який намагався його зупинити. Незважаючи на те, що Одинцов визнав свою провину, його засудили на рік умовно.
Зараз зірка "Останнього героя" проживає в Нижньому Новгороді, активно займається бізнесом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як склалася доля близнят Ольги і Тетяни Арнтгольц після "Простих істин".