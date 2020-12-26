Життя після "Холостячки": як склалася доля учасників реаліті

Під час випуску програми "Холостячка. Життя після проєкту" на каналі СТБ стало відомо, як склалася доля учасників після реаліті.

Зокрема, в ефірі кожен учасник зізнався, що змінилося в його житті після проєкту. Хтось знайшов свою другу половинку, а хтось вирішив зовсім зайнятися саморозвитком і роботою.

Учасник Назар Дзівульський, після того як глядачі побачили, як він відмовився від своєї дитини, налагодив спілкування із сином, а також виплатив заборгованості за аліментами.

Назар Дзівульський. Прес-служба СТБ

Артем Шепель після участі в реаліті почав активно отримувати запити про проведенню тренувань. Також в учасника з'явилася дівчина на ім'я Марина.

Артем Шепель. Пресслужба СТБ

Сергій Кирієнко після проєкту зібрав велику аудиторію, яка зацікавлена в саморозвитку. Крім того, Сергій і Артем створили марафон-протистояння, у якому тренували дівчат і допомагали їм худнути.

Сергій Кирієнко. Пресслужба СТБ

Учасник Дмитро Адамов у студію ток-шоу прийшов зі своєю дівчиною Рут, з якою він уже кілька місяців зустрічається. Пара також живе разом.

Дмитро Адамов. bigbookname.com

Андрій Шатирко зізнався, що після реаліті вже був на кількох побаченнях. Однак він не поспішає заводити стосунки, оскільки вважає, що його доля сама знайдеться.

Андрій Шатирко. Пресслужба СТБ

Учасник Євген Ковтуненко зізнався, що зараз увесь свій час приділяє роботі. Зараз його робочий графік не дає змоги навіть знайти час на відпочинок.

Євген Ковтуненко. Пресслужба СТБ

Ігор Бабко з'явився в ефірі з оновленим іміджем: він змінив зачіску й колір волосся. Його метою після проєкту стало навчитися користуватися увагою й отримувати її. Ба більше, зараз він проходить тренінг із мужності від експерта Андрія Жельветро.

Ігор Бабко. Пресслужба СТБ

Ілля Рибальченко зізнався, що після реаліті відкрив у собі новий талант. Він став писати вірші, потім це трансформувалося в еротичну поезію. Крім того, учасник зізнався, що він має стосунки з дівчиною Даною, учасницею проєкту "Холостяк-10".

Ілля Рибальченко. Пресслужба СТБ

Андрій Рибак заявив, що після проєкту дружба між ним і Еллертом не закінчилася. Також учасник розповів, що зараз зустрічається з дівчиною Аліною.

Андрій Рибак. Пресслужба СТБ

Фіналіст Олексій Тригубенко зізнався, що зараз не перебуває у стосунках. Він заявив, що має пройти час, щоб він пішов на нове побачення й закохався. Зараз учасник приділяє всю свою увагу бізнесу та роботі.

Олексій Тригубенко. Пресслужба СТБ

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