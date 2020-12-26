Життя після 'Холостячки': як склалася доля учасників реаліті

Під час випуску програми "Холостячка. Життя після проєкту" на каналі СТБ стало відомо, як склалася доля учасників після реаліті.

Зокрема, в ефірі кожен учасник зізнався, що змінилося в його житті після проєкту. Хтось знайшов свою другу половинку, а хтось вирішив зовсім зайнятися саморозвитком і роботою.

Учасник Назар Дзівульський, після того як глядачі побачили, як він відмовився від своєї дитини, налагодив спілкування із сином, а також виплатив заборгованості за аліментами.

Артем Шепель після участі в реаліті почав активно отримувати запити про проведенню тренувань. Також в учасника з'явилася дівчина на ім'я Марина.

Сергій Кирієнко після проєкту зібрав велику аудиторію, яка зацікавлена в саморозвитку. Крім того, Сергій і Артем створили марафон-протистояння, у якому тренували дівчат і допомагали їм худнути.

Учасник Дмитро Адамов у студію ток-шоу прийшов зі своєю дівчиною Рут, з якою він уже кілька місяців зустрічається. Пара також живе разом.

Андрій Шатирко зізнався, що після реаліті вже був на кількох побаченнях. Однак він не поспішає заводити стосунки, оскільки вважає, що його доля сама знайдеться.

Учасник Євген Ковтуненко зізнався, що зараз увесь свій час приділяє роботі. Зараз його робочий графік не дає змоги навіть знайти час на відпочинок.

Ігор Бабко з'явився в ефірі з оновленим іміджем: він змінив зачіску й колір волосся. Його метою після проєкту стало навчитися користуватися увагою й отримувати її. Ба більше, зараз він проходить тренінг із мужності від експерта Андрія Жельветро.

Ілля Рибальченко зізнався, що після реаліті відкрив у собі новий талант. Він став писати вірші, потім це трансформувалося в еротичну поезію. Крім того, учасник зізнався, що він має стосунки з дівчиною Даною, учасницею проєкту "Холостяк-10".

Андрій Рибак заявив, що після проєкту дружба між ним і Еллертом не закінчилася. Також учасник розповів, що зараз зустрічається з дівчиною Аліною.

Фіналіст Олексій Тригубенко зізнався, що зараз не перебуває у стосунках. Він заявив, що має пройти час, щоб він пішов на нове побачення й закохався. Зараз учасник приділяє всю свою увагу бізнесу та роботі.

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