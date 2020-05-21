Жителі Індії обвалили рейтинг TikTok: що сталося

Крістіна Долматова люди 20:36, 21.05.2020 Оновлено: 20:41, 21.05.2020

Рейтинг TikTok в магазині додатків Google Play за кілька днів обвалився з 4,6 до 1,2 бала.

Так, це сталося через численні скарги жителів Індії на соцмережу після сварки ютубера Carryminati з тіктокером Faizal Siddqui. Про це повідомляє користувач сайту Pikabu з ніком Kr1st1an.

Зазначається, що все почалося з того, що індіанець на ім'я Faizal Siddqui виклав відео на TikTok, де він прославляв обливання обличчя дівчат кислотою. Це обурило популярного індійського ютубера Carryminati й він опублікував у своїх соцмережах ролик, в якому засудив Faizal Siddqui-а, а також спільноту TikTok.

Faizal Siddqui і Carryminati

Ролик набрав мільйони переглядів та лайків і міг стати найпопулярнішим немузичним відео на YouTube, але його видалили. Причиною цього стали численні скарги модераторам на гомофобну риторику.

"Фанати TikTok скаржилися на відео Carryminati різними способами, особливо через гомофобію. Проте, в самому відео не було гомофобії. Був жарт з цим словом, неправильно інтерпретований через Хінді. Однак YouTube видалив ролик через безліч скарг", – зазначає користувач Pikabu.

Ютубер Carryminati
Фото: instagram/carryminati

Видалення відео розлютило мільйони підписників ютубера Carryminati, які вирішили помститися і "вдарити" по TikTok. Вони закликають заблокувати додаток і ставлять йому негативні оцінки в Google Play.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Українська "Мрія" втрапила у скандал із медвантажем у Польщі

У США повідомили, що Трамп виходить із міжнародного договору через Росію

Пережив полон і страшні тортури: подробиці про легендарного командира "Луганськ-1", трагічно загиблого на завданні

Как выглядели 35-летние женщины 100 лет назад

Снайпери Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія