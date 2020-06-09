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9 червня • оновлено в 15:10
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Басков показав фото, де він стрункий: фанати викрили співака у брехні

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Російський співак Микола Басков поділився фотографією, на якій його можна побачити у віці 28 років. Користувачі мережі розкритикували зірку і звинуватили його у зловживанні фотошопом.

Світлину, яка піддалася критиці його шанувальників, "золотий голос Росії" оприлюднив у Instagram.

43-річний Басков вирішив нагадати прихильникам, як виглядав 15 років тому.

Микола Басков

Микола Басков

Instagram/nikolaibaskov

Дописувачі розкритикували співака і запідозрили використання фотошопу.

"Ніколи він таким не був, підмалювали, жирок прибрали. Завжди був товстим! Фотошоп", "Не схожий на себе", "Забагато фотошопу", – пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що зараз Микола Басков виглядає таким чином:

Микола Басков

Микола Басков

Instagram/nikolaibaskov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, Басков розповів про паніку після вечірки з зараженими Лещенком і Ніколаєвим.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

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Микола Басков
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