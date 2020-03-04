Головна Новини
4 березня • оновлено в 21:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Жириновський станцював під Little Big і розвеселив мережу. Відео

4.3т
Читати матеріал російською

Скандальний російський політик Володимир Жириновський поділився відео, на якому виконав запальний танець під трек гурту Little Big Faradenza.

Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що в такий спосіб Жириновський привітав колектив з участю в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Фото: znaj.ua

"Вітаю Little Big з участю в Євробаченні, упевнений, у вас усе буде окей", – написав політик під відео.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Скріншот з відео

У мережі бурхливо відреагували на танець Жириновського. Багато користувачів написали, що йому потрібно "викликати бригаду з психлікарні". А також, що він виглядає, як "придворний блазень".

"Блазень в ударі": Жириновський станцював під Little Big і розвеселив мережу
"Блазень в ударі": Жириновський станцював під Little Big і розвеселив мережу
"Блазень в ударі": Жириновський станцював під Little Big і розвеселив мережу
"Блазень в ударі": Жириновський станцював під Little Big і розвеселив мережу
"Блазень в ударі": Жириновський станцював під Little Big і розвеселив мережу

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, група Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, яке пройде в середині травня в Нідерландах. До речі, російський шоу-бізнес висловився про участь колективу в конкурсі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
17
12
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мартынов Марик
Мартынов Марик
Клоун пкуинский
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги