Скандальний російський політик Володимир Жириновський поділився відео, на якому виконав запальний танець під трек гурту Little Big Faradenza.

Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що в такий спосіб Жириновський привітав колектив з участю в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020 (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Володимир Жириновський Фото: znaj.ua

"Вітаю Little Big з участю в Євробаченні, упевнений, у вас усе буде окей", – написав політик під відео.

Володимир Жириновський Скріншот з відео

У мережі бурхливо відреагували на танець Жириновського. Багато користувачів написали, що йому потрібно "викликати бригаду з психлікарні". А також, що він виглядає, як "придворний блазень".

Вітаю Little Big за участю в Євробаченні, впевнений, у вас все буде Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr - Володимир Жириновський (@Zhirinovskiy) March 4, 2020

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, група Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, яке пройде в середині травня в Нідерландах. До речі, російський шоу-бізнес висловився про участь колективу в конкурсі.

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