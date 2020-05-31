Жінки Ілона Маска: хто народив шістьох дітей главі SpaceX. Фото

5 травня американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск став батьком в шостий раз – у нього народився син. Хлопчик отримав ім'я X Æ A-12.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити всіх жінок, з якими у Маска були відносини раніше.

Ілон Макс рідко говорить про свої стосунки, а подробиці романів вважає за краще приховувати. В інтерв'ю виданню Rolling Stone він якось говорив, що не може бути по-справжньому щасливий на самоті:

"Я прекрасно знаю, як це: бути одному у великому порожньому будинку і чути звук своїх кроків у вітальні, де нікого немає – і нікого немає на подушці поруч з тобою. Чорт забирай, як можна бути щасливим в такій ситуації?", - говорив він.

Джастін Вілсон

Зі своєю майбутньою дружиною Джастін Вілсон, Ілон Маск познайомився в канадському Королівському університеті. Вона прагнула стати відомою письменницею і активно вчилася, проводячи практично весь свій час в бібліотеці.

Ілон Маск зі своєю першою дружиною Джастін Вілсон gazeta.ru

У 2000 році Маск зробив їй пропозицію. У 2002 році на світ з'явився їхній первісток Невада Олександр, але у віці 10 місяців дитина померла уві сні, переставши дихати. Через деякий час пара звернулася за допомогою до фахівців зі штучного запліднення: в 2004 році в їхній родині з'явилися близнюки Гріффін і Ксав'єр, а в 2006-му – трійнята Деміан, Саксон і Кай.

У 2008 році Ілон і Джастін подали на розлучення, а судові розгляди остаточно зіпсували відносини колишнього подружжя.

Талула Райлі

Після розлучення Ілон Маск недовго залишався самотній. Його серце підкорила 22-річна британська актриса Талула Райлі. Вони познайомилися в одному з лондонських нічних клубів, а вже через пару тижнів мільярдер запросив дівчину провести уїк-енд в готелі в Беверлі-Хіллз.

Ілон Маск та Талула Райлі marieclaire.ru

Ілон і Талула одружилися через шість тижнів після розлучення мільярдера з Джастін. Про їх сімейне життя практично нічого не відомо. Найімовірніше, підставою для їхнього розлучення в 2012 році знову стала одержимість Ілона Маска роботою.

Ілон Маск та Талула Райлі marieclaire.ru

У 2013 році преса стала приписувати Маску роман з актрисою Камерон Діас, але вони все заперечували, а через деякий час Ілон Маск знову повернувся до Райлі. Вони уклали повторний шлюб в 2013 році. Друга спроба знову провалилася. Офіційне розлучення було оформлене в 2016 році.

Ілон Маск та Талула Райлі marieclaire.ru

Ембер Герд

Ембер Герд після недовгострокових відносин з Джонні Деппом відразу пішла до Ілона Маска. Але, відносини з мільярдером були дуже недовгими. Сам Маск говорив про те, що закохався в Герд з першого погляду і дуже болісно переживав розлучення.

Ембер Герд та Маск bazaar.ru

Ембер Герд та Маск marieclaire.ru

Клер Буше

Зі співачкою Граймс мільярдер познайомився в інтернеті – якщо бути точніше, в коментарях в Twitter. Вперше вони з'явилися як пара на Балу Інституту костюма в травні 2018 року.

Маск та Граймс Фото: Theo Warg

5 травня Граймс народила Маску сина.

twitter/elonmusk

Як раніше писав OBOZREVATEL, космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 квітня відправився в свій перший пілотований політ. Запуск відбувся з мису Канаверал у Флориді, США, о 22:22 за київським часом