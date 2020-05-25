Жителька Татарстану Маскуда Мінідарова, яка раніше оголосила себе матір'ю покійного соліста "Иванушек" Олега Яковлєва, намагається відсудити у його сім'ї 200 млн рублів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, жінка планує провести ДНК-тест, щоб довести свою спорідненість зі співаком.

Олег Яковлєв і його ймовірна мати

"Маскуда Мінідарова твердо вірить: померлий у 2017 році Олег Яковлєв – її син. Мовить, що він утік із дому в Москву і став частиною знаменитого гурту з 90-х. Три роки тому його не стало, у 2020-му, за її словами, знищать біоматеріали. І тоді вже не буде можливості зробити тест ДНК і відсудити 200 млн рублів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коштів на ДНК-аналіз у Мінідарової немає. Тому вона терміново шукає гроші або адвоката, який зможе добитися проведення процедури від лікарні. До речі, цивільна дружина Яковлєва Олександра Куцевол виступила проти проведення тесту.

Олег Яковлєв із цивільною дружиною Олександрою Куцевол Фото: rep.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше племінниця померлого у 2017 році Олега Яковлєва Тетяна заявляла, що артиста завчасно відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

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