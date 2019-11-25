"Жінка-вогонь": Нікітюк блиснула апетитними формами в відвертому купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала пікантне фото, на якому позує в сексуальному купальнику.

Гарячим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Никитюк Інстаграм

Так, на фотографії Нікітюк готується мити машину в спокусливому зеленому купальнику, який підкреслив апетитні форми телеведучої.

Леся Никитюк Інстаграм

У коментарях під публікацією шанувальники засипали Лесю компліментами:

"Красуня", "Дуже сексуально", "Дівчина-вогонь", "Ох і Леся, бомба", "Гаряча штучка", "Леся, ти чудова", "Шикарна, бомбезно", "Ого, королева".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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