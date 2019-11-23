"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці

Російська актриса і зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова похвалилася своїми формами на відвертому фото.

Так, у своєму Instagram актриса, яка нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу через кокаїн в трусах, опубліковала знімок, на якому показала апетитні форми.

Наталя Бочкарьова Інстаграм

На фотографії Бочкарьова сфотографована в одній лише сорочці, яку одягла на голе тіло.

"На добраніч, дорогі мої люди! Солодких снів", - підписала фото Наталя.

Наталя Бочкарьова Інстаграм

Наталя Бочкарьова Інстаграм

У коментарях підписники бурхливо відреагували на пікантне фото Бочкарьової:

Серед захоплених комментаторів були і ті, хто згадав і скандальну ситуацію з наркотиками:

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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