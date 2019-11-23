Головна Новини
23 листопада • оновлено в 03:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці

1.4т
Читати матеріал російською

Російська актриса і зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова похвалилася своїми формами на відвертому фото.

Так, у своєму Instagram актриса, яка нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу через кокаїн в трусах, опубліковала знімок, на якому показала апетитні форми.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Інстаграм

Новини
"Поясню раз і назавжди": Бочкарьова після скандалу з кокаїном залишила гнівне послання

На фотографії Бочкарьова сфотографована в одній лише сорочці, яку одягла на голе тіло.

"На добраніч, дорогі мої люди! Солодких снів", - підписала фото Наталя.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Інстаграм

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Інстаграм

У коментарях підписники бурхливо відреагували на пікантне фото Бочкарьової:

"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці
"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці
"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці
"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці
"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці
"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці

Серед захоплених комментаторів були і ті, хто згадав і скандальну ситуацію з наркотиками:

"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці
"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги