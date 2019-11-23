"Жінка - вогонь": напівоголена Бочкарьова знялася в одній сорочці

Російська актриса і зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова похвалилася своїми формами на відвертому фото.
Так, у своєму Instagram актриса, яка нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу через кокаїн в трусах, опубліковала знімок, на якому показала апетитні форми.
Наталя Бочкарьова
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На фотографії Бочкарьова сфотографована в одній лише сорочці, яку одягла на голе тіло.
"На добраніч, дорогі мої люди! Солодких снів", - підписала фото Наталя.
Наталя Бочкарьова
Інстаграм
Наталя Бочкарьова
Інстаграм
У коментарях підписники бурхливо відреагували на пікантне фото Бочкарьової:
Серед захоплених комментаторів були і ті, хто згадав і скандальну ситуацію з наркотиками:
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
18 жовтня Бочкарьову позбавили прав після скандалу з наркотиками.
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