Жінка скинула 92 кг завдяки дієвому методу: фото до та після схуднення

Мешканка Нової Зеландії Сімон Андерсон позбулася десятків кілограмів завдяки правильному харчуванню і спорту.

Проте завдяки дієвому методу вона позбулася 92 кілограмів, повідомляє News.com.au.

Ще 6 років тому жінка важила 168 кілограмів і повірити не могла у те, що колись матиме тіло своєї мрії. Довгий час Сімон не могла нормально рухатися і ніколи не відчувала ситість, попри те, що харчувалася фастфудом та напівфабрикатами.

Сімон Андерсон Instagram Simone Anderson

Переламним моментом у її житті стала операція по зменшенню шлунка. Після цього вона почала худнути і їй знову довелося лягти під ніж, позбувшися зайвої шкіри.

Згодом Андерсон зрозуміла, що без правильного харчування та спорту вона не зможе схуднути.

"Операція не зробить за вас важку роботу, тому що ви повинні діяти самостійно. Але вона дає новий імпульс, щоб у вас з'явилася можливість почати щось робити ", – розповіла вона.

Таким чином жінці вдалося схуднути до бажаних параметрів. Зараз у віці 29 років вона важить 76, проте не хоче зупинятися на цій вазі.

Сімон Андерсон Instagram Simone Anderson

Щодня вона їсть корисні страви і ходить на тренування. Вона чергує кардіонавантаження із силовими.

Сніданок Андерсон складається з овочевого смузі, потім вона їсть фрукти, горіхи або варені яйця. На ланч жінка їсть салати, спринг-роли або кукурудзяні оладки, а на вечерю зазвичай вона вживає м'ясо або пасту.

Instagram Simone Anderson

"Я розглядаю процес схуднення як подорожі і радію кожному невеликому досягненню. Це і привело мене до успіху", – підкреслила вона.

Так Андерсон виглядала до схуднення:

Сімон Андерсон Instagram Simone Anderson

Так жінка виглядає тепер:

Сімон Андерсон Instagram Simone Anderson

Сімон Андерсон Instagram Simone Anderson

Сімон Андерсон Instagram Simone Anderson

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жінка схудла на 102 кілограми. Її фото вразили користувачів мережі.