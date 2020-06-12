Знайди кота: вірусне фото заплутало мережу

Жителька Нью-Йорка, США, Кейт Хіндс запропонувала користувачам мережі знайти її кота, однак багатьом не вдалося це зробити.
Знімок з великим стеллажем книг, де знаходився її улюбленець, жінка оприлюднила у Twitter.
Зазначимо, що фото швидко стало "вірусним", оскільки набрало понад 200 тисяч лайків.
Twitter Кейт Хіндс
Багато хто взявся шукати кота, однак їхні спроби виявилися марними. Дехто навіть заявив, що Кейт їх розігрує, і ніякої тварини на знімку немає.
"Ми в глухому куті! Мій чоловік намагався (дуже сильно) і нарешті здався!" – написала користувачка під ніком Barbara Buono.
Скріншот з Twitter Кейт Хіндс
"На фото точно є справжній кіт, а не статуетка або іграшка?" – поцікавилася NicoleJ Butler.
Скріншот з Twitter Кейт Хіндс
Після невдалих спроб знайти улюбленця Кейт, користувачі майже зовсім зневірилися, і тоді вона сама розповіла, де був її кіт. Виявилося, що той солодко дрімав за телевізором, показуючи ззовні лише лапку.
Раніше OBOZREVATEL писав, що товстий кіт спробував зірвати футбольний матч у Білорусі.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!