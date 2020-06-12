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12 червня • оновлено в 05:33
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Знайди кота: вірусне фото заплутало мережу

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Жителька Нью-Йорка, США, Кейт Хіндс запропонувала користувачам мережі знайти її кота, однак багатьом не вдалося це зробити.

Знімок з великим стеллажем книг, де знаходився її улюбленець, жінка оприлюднила у Twitter.

Зазначимо, що фото швидко стало "вірусним", оскільки набрало понад 200 тисяч лайків.

Twitter Кейт Хіндс

Twitter Кейт Хіндс

Багато хто взявся шукати кота, однак їхні спроби виявилися марними. Дехто навіть заявив, що Кейт їх розігрує, і ніякої тварини на знімку немає.

"Ми в глухому куті! Мій чоловік намагався (дуже сильно) і нарешті здався!" – написала користувачка під ніком Barbara Buono.

Знайди кота: вірусне фото заплутало мережу

Скріншот з Twitter Кейт Хіндс

"На фото точно є справжній кіт, а не статуетка або іграшка?" – поцікавилася NicoleJ Butler.

Знайди кота: вірусне фото заплутало мережу

Скріншот з Twitter Кейт Хіндс

Після невдалих спроб знайти улюбленця Кейт, користувачі майже зовсім зневірилися, і тоді вона сама розповіла, де був її кіт. Виявилося, що той солодко дрімав за телевізором, показуючи ззовні лише лапку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що товстий кіт спробував зірвати футбольний матч у Білорусі.

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Місце
США Нью Йорк
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