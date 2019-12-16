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16 грудня • оновлено в 15:34
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"Жінка-бомба": Сєдокова насилу втримала пишні груди в сексуальному корсеті

1.4т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася новим відвертим фото.

Спокусливий знімок артистка опублікувала на сторінці в Instagram у свій день народження.

"Сьогодні у мене День народження. І тут міг би бути довгий текст про щастя і вік. Про усвідомлення і шлях, але я просто хочу сказати спасибі. За можливість бути почутою, змінювати долі, прикрашати життя, любити і бути коханою", – написала під фото Анна.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Інстаграм

Новини
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У кадрі Сєдокова позує в сексуальному чорному корсеті, який ледь прикрив пишні груди зірки.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Інстаграм

Багато шанувальників почали вітати артистку в коментарях під знімком, інші – не змогли пройти повз пишних форм Анни.

"Жінка-бомба": Сєдокова насилу втримала пишні груди в сексуальному корсеті
"Жінка-бомба": Сєдокова насилу втримала пишні груди в сексуальному корсеті
"Жінка-бомба": Сєдокова насилу втримала пишні груди в сексуальному корсеті
"Жінка-бомба": Сєдокова насилу втримала пишні груди в сексуальному корсеті
"Жінка-бомба": Сєдокова насилу втримала пишні груди в сексуальному корсеті
"Жінка-бомба": Сєдокова насилу втримала пишні груди в сексуальному корсеті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через декілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анна Сєдокова
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какая чушь!
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