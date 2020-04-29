Жигунов покинув дружину заради "копії" Заворотнюк: як виглядає жінка

Російський актор і продюсер Сергій Жигунов пішов від дружини і закрутив роман з журналісткою Вікторією Ворожбит. Так, жінку вже встигли прозвати в мережі "копією" Заворотнюк, заради якої артист кинув дружину у 2007 році.

Про це повідомляє видання Starhit. За словами інсайдерів, чутки про те, що Жигунов і Ворожбит почали зустрічатися, з'явилися на початку 2020 року. Однак до цього ніякого підтвердження їхніх теплих відносин не було. Зараз же шанувальники актора впевнені: пара живе разом.

Сергій Жигунов і Вікторія Ворожбит

До такого висновку фанати прийшли після того, як у Жигунова і Ворожбит почали з'являтися практично ідентичні фотографії в Instagram. Спочатку це були кадри з котом журналістки на прізвисько "Пиня", а нещодавно вони опублікували знімки лазні, розташованої на заміській ділянці з геолокацію – Садиба Абрамцево у Підмосков'ї.

Фото кота зі сторінки Ворожбит і Жигунова

Фото зі сторінки Ворожбит і Жигунова

Багато користувачів мережі помітили дивовижну схожість у зовнішності Ворожбит і актриси Анастасії Заворотнюк. Однак деякі з них написали, що журналістці слід змінити стиль, щоб "не ставати чиєюсь копією".

Вікторія Ворожбит і Анастасія Заворотнюк

Вікторія Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Вікторія Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Вікторія Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Вікторія Ворожбит Фото: instagram/vikavorozhbit

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано до неї ставився, коли у них був роман.